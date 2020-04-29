İmamoğlu şimdi de "safa yattı!" Tepki çeken 'Fahrettin Altun' açıklaması

CHP'nin işi gücü bırakıp bir çardağın peşine takılmasına neden olan olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu. İmamoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'dan kiraladığı araziye yaptırdığı çardağın İBB ekipleri tarafından yıkılmasına ilişkin olarak, haberi yokmuş gibi konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu konuda bize ihbar geldi. İhbar üzerine arkadaşlarımız oraya gitti. Medyaya yansıdıktan sonra ben Fahrettin Bey'e ait olduğunu öğrendim. Ama kendileri hatalarını kabul ettiler ve arkadaşlarımız tutanak tuttular."

CHP'liler Altun'un peşine takıldı

İmamoğlu konudan habersiz olduğunu söylese de, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş Altun'un evini dikizlerken yakalanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dikizleme işinin parti genel merkezinin talimatı olduğunu söylemişti.