İmamoğlu şimdi de "dolar"ı bahane etti

İstanbul’da dişe dokunur tek bir icraat yapmamasına rağmen, algı operasyonlarıyla yoluna devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa da dövizdeki hareketlenmeyle ilgili engin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Kurda yaşanan son yükselişin İBB’ye maliyetinin 3.5 milyar TL olduğunu ifade edip “Takdir Türk Milleti’nin" diyen İmamoğlu, böylece aklı sıra projelere harcayacakları paranın eridiği mesajını verdi. Vatandaşlar ise “Dövizdeki hareketlilik elbette kontrol altına alınmalı ama, İmamoğlu’na ne oluyor ki? Ekrem Bey’in, belediyeye doldurduğu yandaşların maaşı ve solak şarkıcılara ödediği konser paraları dışında bir harcama kalemi mi var?” diyerek tepkisini dile getirdi.