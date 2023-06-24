İmamoğlu seçim sonrasında 'hain' evlat oldu! Baba-oğul restleşmesi CHP’yi parçalıyor

Seçimlerden önce baba-oğul ilişkisi içerisinde olduklarını öne sürerek milletten oy dilenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde aldıkları ağır yenilginin ardından resmen birbirine girdi. Seçim hezimetinin ardından kazan kaldıran İmamoğlu sözde ‘değişim’ vurgusu üzerinden CHP Genel Başkanlığına göz dikerken, koltuğunu kaptırmamakta kararlı olan Kılıçdaroğlu, “İstanbul’u AK Parti’ye kaptırmam” diyerek İmamoğlu’na rest çekti.

Baba ile oğul kavgası şiddetleniyor

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı ile başlayan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Engin Altay gibi isimlerin katılmasıyla karşılıklı atışma haline gelen "değişim" tartışmaları, devreye Kılıçdaroğlu’nun girmesiyle adım adım restleşmeye dönüşüyor. “Baba-oğul” ilişkisi içerisinde olduğu Kılıçdaroğlu’nu devirmekte kararlı olan İmamoğlu ‘Genel Başkanlık’ talebinden geri adım atmazken, seçim yenilgisi sonrası partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 9 saat süren toplantıda, “Gemiyi limana götüreceğim” diyerek ‘devam’ sinyali verdi. Kılıçdaroğlu'na arka çıkan 81 CHP il başkanları da, "Kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir” diyerek İmamoğlu’na rest çekti. 81 il başkanının imzaladığı destek açıklamasına itiraz eden İmamoğlu ise söz konusu metnin 4 il başkanı tarafından hazırladığını öne sürerek, "Bunun 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebilecekleri bir metin olduğunu düşünmüyorum” diyerek parti tabanındaki derin ayrılığı itiraf etti. Son olarak bir TV kanalının canlı yayınına katılan ve İmamoğlu’nun değişim talebine rest çeken Kılıçdaroğlu’nun, “Ben asla İstanbulluların oyuyla alınmış olan bir belediyeyi Ak Parti’ye teslim edemem. Dolayısıyla Ekrem Bey görevine devam edecektir” sözleri ise CHP’yi bölünmenin eşiğine getirdi. Seçim yenilgisinin ardından hiziplerin partisi CHP’de başlayan koltuk savaşlarını Akit’e değerlendiren gazeteci ve yazarlar, “baba-oğul kavgası CHP’nin kimyasını bozdu. Has evlatlar hain evlada dönüştü” görüşünde birleşti.

Kavga kaçınılmaz durumda

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, “CHP’de kavga kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Ekrem İmamoğlu pes etmiyor. Kılıçdaroğlu’nun sözlerini adeta dinlemiyor ve zimmi olarak da olsa adaylık sinyali veriyor. CHP’li 81 il başkanının açıklamış olduğu bildirinin dört il başkanı tarafından hazırlandığını söylemiş olması da ayrıca bir dikkat çekici. Bu gidişle önümüzdeki günlerde CHP’de bir hareketlenme olması kaçınılmaz görünüyor. Zira Sayın Kılıçdaroğlu bayrağı teslim edecekmiş gibi davranmıyor.

Delege yapısından dolayı zaten kaybetme ihtimali de yok. Bu durumda Ekrem İmamoğlu yeni arayışlara girebilir. Bu arayış İP’e doğru kayma veya parti kurma şeklinde olabilir. Çünkü bu başarısız yönetimden ve değişim vurgusundan sonra Kemal Bey onu bir daha aday olarak göstermez.

Ekrem beyde bu son şansını iyi kullanmak istiyor. Genel başkanlığa aday olamazsa mutlaka bir arayışa girişecektir. Bu da CHP’de bir bölünme yaşanabileceği anlamına geliyor” dedi.

Kılıçdaroğlu kendi açısından haklı

Albayrak şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu kendisi ve partisi açısından haklı. Bu konuda Sayın İmamoğlu tabiri caizse kendi ikbalini partisinden öne çıkartmakta.

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Ekrem Bey’in değişim diyerek aday olması demek, İBB başkanlığını Cumhur İttifakı’na bırakması demektir. Bunun hiçbir CHP’li normalde kabul etmez.

Ayrıca seçimde sadece Kılıçdaroğlu’nu mağlup gösterip Ekrem Bey’i sütten çıkmış ak kaşık olarak göstermek Sayın Kılıçdaroğlu’na haksızlıktır. Burada bir mağlubiyet varsa bunun amillerinden birisi de Ekrem İmamoğlu’dur.

Bir yerde galibiyete talip oluyorsanız mağlup olduğunuzda da sorumluluğu üstlenmeniz lazım. Maalesef CHP’de gemi kayalara çoktan toslamış vaziyette ama farkında değiller.

Psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu'nda

Gazeteci Cengiz Alçayır ise şunları kaydetti: “Kemal bey her ne kadar ‘birleşe birleşe kazanacağız’ diyorsa da CHP bölüne bölüne yol almaya devam ediyor. CHP’de yaşanan kavga, bir tarafta koltuğu bırakmamakta ısrarcı olan bir yapının diğer yanda ise gözlerini o koltuğa dikenlerin olduğunu gösteriyor. Koltuk paylaşılamayınca da CHP parçalanmanın eşiğine geliyor.

Parti içindeki ‘fitneci’ diyebileceğimiz kesimle, ‘CHP’ye çökmüş’ dediğimiz kesimin ortak paydası koltuk. İdeoloji, Atatürk ya da ülke bunların derdi değil. Amaçları koltuk, araçları da CHP. İmamoğlu kesinlikle CHP’yi düşünmüyor, kendi ikbalini düşünüyor. Bunu da ‘değişim’ kılıfı altında yapıyor. Ekrem İmamoğlu değişimi sağlamak gibi bir derdi de yok. O bir şekilde kendini genel başkanlık koltuğuna atmaya çalışıyor. Çünkü İstanbul’da kaybedeceğini biliyor. HDP kendi adayını çıkaracağını ilan etti. 2014’teki siyasi birlikteliğin bu dönemde sağlanamaması söz konusu. Beş yıllık beceriksizliği, görevi savsaklaması da İmamoğlu’nu ürkütüyor.

İmamoğlu’nu şu an sadece CHP’nin genel başkanlığına geçmesi kurtaracaktır. O yüzden ‘baba-oğul’ olduğu Kılıçdaroğlu’nu devirmeye çalışıyor. Belki bu tartışmada kim galip çıkar? Kemal beyin eli daha kuvvetli. O yüzden ‘Ben İstanbul’u AK’ Partiye teslim etmem’ diyebiliyor. Bu zaman kadar İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu sıkıştırıyordu. Bundan sonra iş tersine döndü. Psikolojik üstünlük bu kez ‘baba’ rolündeki Kılıçdaroğlu’nda.”