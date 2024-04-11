İmamoğlu, PKK-TİKKO destekçisi militanına sahip çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam ekibinde görevli bir terör örgütü yandaşı, Türk ordusunun en güçlü silahlarından SİHA'ları üreten Baykar'a "İsrail'e jet yakıtı satıyor" iftirası attı. Baykar'dan İmamoğlu'na "Köpeklerini çek" tepkisi gelince Evren Barış Yavuz adlı iftiracı, sosyal medya hesabını kapatıp kayıplara karıştı. İBB ise PKK ve DHKP/C yandaşını korudu, Baykar'a saldırdı.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda yaptığı ilk icraatlardan biri TEKNOFEST'e belediye desteğini kesmek olan Ekrem İmamoğlu, milli teknoloji hamlesine düşmanlığını sürdürüyor.

İmamoğlu, belediyede istihdam ettiği bir PKK-TİKKO destekçisinin Bayraktar ailesine iftirasını sahiplendi.

JET YAKITI İFTİRASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı'nda İmamoğlu'nun seçim stratejisti olarak çalışan Evren Barış Yavuz, İstanbul'daki Filistin mitinginden Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşarak "Jet yakıtı satmışlar" diye yazdı.

Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı 54 kalemden oluşan ambargo listesindeki 'uçak benzini ve jet yakıtı' maddesini iftira aracına dönüştüren İBB personeli Yavuz, Türk havalimanlarına inen sivil yolcu uçağı ve iş jetlerine benzin yüklenmesini 'savaş uçaklarına yakıt desteği' gibi sunmaya çalıştı.

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İBB çalışanı Yavuz'un iftira mesajındaki motivasyon kaynağı ise kısa sürede ortaya çıktı.

Baykar üretimi silahlı insansız hava araçlarının terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmasından rahatsızlık duyduğu gözlenen İBB çalışanı, daha önceki mesajlarında terör örgütü DHKP/C'ye övgüler dizmiş; "Alevilerin de PKK'sı olmalıydı" demişti.

İmamoğlu'nun ekibindeki Evren Barış Yavuz'un hayranlık duyduğu tek terör örgütü PKK değildi. Yavuz, PKK'nın yanında TİKKO ve TKP/ML'nin de sıkı bir destekçisiydi.

1993'te Mehmetçiğin Tunceli/Pülümür'deki operasyonu sırasında öldürdüğü İsviçreli TİKKO Enternasyonel militanı Barbara Anna Kistler İBB personelinin idollerinden biri oldu.

İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı, Kistler'in daha önce hiç rastlamadığı bir fotoğrafını 2018 yılında sevinçle paylaştı.

'TASMALI KÖPEKLERİNİ SALDIRTMAYI BIRAK'

Mesajlarında PKK, TİKKO, TKP/ML, DHKP/C sempatisini gizlemeyen Yavuz'un 'jet yakıtı' iftirasına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert tepki gösterdi. İmamoğlu'na "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" çağrısında bulunan Bayraktar şunu yazdı:

"Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz.

Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.

İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım.

Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de PKK’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, DHKP/C güzellemesi yapıyormuş.

Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum:

Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak.

Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim."

'HALUK BAYRAKTAR İSİMLİ KULLANICI'

İftiraya karşı hukuki mercilere başvuracaklarını açıklayan Haluk Bayraktar, elde edilecek tazminat gelirini de Gazzeli mazlumlara göndereceklerini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu ise Bayraktar'ın açık meydan okumasına kendi sosyal medya hesabından değil, İBB'nin resmi hesabından cevap verdi. İBB mesajında, çeşitli ülkelerden 12 ayrı 'onur nişanı'na sahip Haluk Bayraktar'dan 'isimli kişi' olarak bahsedildi.

Terör örgütü destekçisi ve jet yakıtı iftiracısına açık biçimde sahip çıkan mesajda şöyle denildi:

"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.

Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.

Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz.

Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor.

Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."

EVREN BARIŞ YAVUZ YARGILANACAK MI?

İBB'nin bu mesajı paylaştığı saatlerde, İmamoğlu'nun ekibinden Evren Barış Yavuz isimli kişi sosyal medya hesabını kapatıp çoktan sırra kadem basmıştı.

Yavuz'un jet yakıtı iftirasına hiç değinmemeyi tercih eden İBB, iftiraya gösterilen tepkiyi 'kötülük, kötü akıl' gibi ifadelerle tanımladı.

Kamuoyu, Alevilerin 'PKK gibi bir örgütü olmasını' isteyen ve Baykar'a 'jet yakıtı' iftirası atan İBB çalışanı Yavuz'un yargılanmasını bekliyor.

Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA'lar, TUSAŞ yapımı ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte hem Türkiye'de hem de Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine kök söktürüyor. SİHA'ların terörle mücadeledeki başarısı, yurt içindeki PKK destekçilerinin tepkisini çekiyor.