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İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yenikapı Meydanı’na çekilen araçlarla ilgili Pazar günü ayrıntılı bilgi vereceklerini söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 18:49
İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yenikapı Meydanı’na çekilen araçlarla ilgili Pazar günü ayrıntılı bilgi vereceklerini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışı kapsamında geldiği İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yenikapı Meydanı’na getirilen araçlar ile ilgili Pazar günü geniş açıklama yapacaklarını söyledi. İmamoğlu, “Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz, israfın boyutunu hissettirmek istiyoruz. İsrafın boyutlarını vatandaşlarımıza sonuna kadar göstereceğiz. Bu siyasi mesele değil. Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı ortamda kamunun israfı engellemede lokomotif olması lazım. Biz tasarruf yapıyoruz. Bizi ilk alkışlaması geren hükümettir. Ülkede protokol adı altında şov yapan hangi kurum varsa herkes kendine çeki düzen versin. Bundan hükümette, biz de ders çıkaralım. Bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar beni alkışlıyor. Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz” diye konuştu.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı hapis cezasını da değerlendiren İmamoğlu, “Gündem oluşturarak, insanları suçlayarak insanları kutuplaştırmak yol ve yönteminden vazgeçilmeli. Türkiye’de adalet duygusu daha çok hissedilmeli. Sabah da bu uyarımı yaptım. Karar üzücü ve can sıkıcıdır. O manada Canan Hanım’ın yol haritasının yanındayız. Bu hukuksuzluğa üst mahkemelerin itiraz edeceğine inanıyorum. Türk hukukuna güveniyorum” şeklinde konuştu.



HDP önünde evlatlarını isteyen aileler konusundaki eleştirilere de cevap veren İmamoğlu, “Evlatları teröre teslim olan ve orada evlatlarını aramak bulmak için eylem yapan annelerin yanındayım. Terörün kıskacına gençlerin girmemesi için çalışıyoruz. Biz gençlerimizin, çocuklarımızın iyi eğitim almasını istiyoruz. Kimsenin kendini kutuplaşmış bir ülkede sağa sola savrulmasını istemiyoruz. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmeyi istiyoruz. Demokrasi güçlenirse herkes kendi varlığını hissedebilir ve vatandaşın ruhu ferah olur. Bunu yapmazsak terör güçlenir. Terörün bertaraf edilmesini istiyoruz. Annelerin yanındayım, çocuklarının terörden kurtulması için mücadeleye hazırız” derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum açıklamasıyla ilgili ise “Polemiklerle ilgilenmiyorum. Polemik üretmek marifetmiş gibi görünüyor. Biz projelerimizle konuşuruz. Gerisi laf-ı güzah. Polemikle ilgili bir yeteneğim, becerim yok. Bu herhalde beceri istiyor. Geçmişten günümüze bu tür polemikleri koyanlar tam tersini yapabiliyorlar. Ben şu an ne savunuyorsam 5 yıl sonra da aynı şeyleri savunuyor olacağım” ifadelerini kullandı.



“İzmir’deyim, coşmak istiyorum”


Cumhuriyetin kuruluş yıllarında düzenlenen ve ilk olma özelliği taşıyan İzmir İktisat Kongresi’ne atıfta bulunan İmamoğlu, İzmir’e geldiği için duygulandığını belirterek “İzmir’deyim, coşmak istiyorum” dedi. İmamoğlu daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı ve Agora Antik Kenti’ni gezdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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