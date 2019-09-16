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İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 'Hiçbir belediye meclis üyesinin iştiraklerde görev yapmaması yönündeki parti kararını delerek, Şişli’den Resul Emrah Şahan’ı BİMTAŞ’a, Beylikdüzü’nden Fatih Keleş’i İstanbulspor Derneği’ne başkan olarak atadı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Başkan Ekrem İmamoğlu’nun kararlarına isyan bayrağı açtı. “Meclis üyeleri İBB iştiraklerinde görev almayacak” kararı olmasına rağmen İmamoğlu, İBB Spor Kulübü Derneği listesini hazırladı. Dernek başkanlığına Beylikdüzü’nden meclis üyesi seçilen Fatih Keleş getirildi.

Maaşı 30 bin TL oldu

İmamoğlu Ailesi’ne çok yakın olan Keleş, baba Hasan İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Edremit’te satın aldıkları zeytin arazilerinin imara açılmasıyla gündeme gelmişti. Yine İBB meclis üyesi Doğan Subaşı da aynı dernekte Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Şişli Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan da BİMTAŞ’a Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı. Şahan’ın aylık kazancı bir anda 30 bin liraya yükseldi. “İBB’de artık işe alımlarda liyakat olacak” diyen CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da kendi şoförü Hasan Sergen Ağan’ı İBB’de işe aldırdı. Akşam’a konuşan bir üye, “Meclis üyelerinin İBB iştiraklerinde görev alamayacağı yönünde karar alındı. Bu karara rağmen İmamoğlu kendisine yakın meclis üyelerine kıyak görevler verdi. Şu anda belediyeyi Beylikdüzü’nden gelenler yönetiyor. Ekrem İmamoğlu’nu kimseyle görüştürmüyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
  1. İstanbul
  2. Fatih Keleş
  3. Ekrem Imamoğlu

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  • ihsanihsan12 dk önce
    yalanoğlu ekrem belediyeyi yandaşlarına peşkeş çekiyor.

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