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Medya İmamoğlu, o rezaletin altına bile isteye imza atmış! Tam bir skandal
Medya

İmamoğlu, o rezaletin altına bile isteye imza atmış! Tam bir skandal

Yeniakit Publisher
2024-05-03 18:25:00 - 2024-05-03 17:00:04
İmamoğlu, o rezaletin altına bile isteye imza atmış! Tam bir skandal

Mahmut Övür, dünya halklarının ayağa kalktığı, İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı, arkasındaki ABD, İngiltere ve Almanya gibi küresel emperyalist güçlerin öğrenci isyanlarıyla sarsıldığı bir zaman diliminde, kendisini Türkiye'nin "sosyal demokrat ve sol" partisi olarak niteleyen CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Hamas için “terör örgütü” ifadesini kullanmasının büyük bir skandal olduğuna vurgu yaptı. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Mahmut Övür, dünya halklarının ayağa kalktığı, İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı, arkasındaki ABD, İngiltere ve Almanya gibi küresel emperyalist güçlerin öğrenci isyanlarıyla sarsıldığı bir zaman diliminde, kendisini Türkiye'nin "sosyal demokrat ve sol" partisi olarak niteleyen CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Hamas için “terör örgütü” ifadesini kullanmasının büyük bir skandal olduğuna vurgu yaptı. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Dünya halklarının ayağa kalktığı, İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı, arkasındaki ABD, İngiltere ve Almanya gibi küresel emperyalist güçlerin öğrenci isyanlarıyla sarsıldığı bir zaman diliminde kendisini Türkiye'nin "sosyal demokrat ve sol" partisi olarak niteleyen CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle diyordu:

"Hamas tabii ki bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail'de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür."

Zamanlama gerçekten manidardı. Bir yanda 7 Ekim saldırısını gerçekleştiren Hamas, diğer yanda o günden sonra Gazze'yi yakıp yıkan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 40 bine yakın insanı katleden bir İsrail vardı.

Ama nedense İmamoğlu, 6 ay sonra İsrail'in işgalini, soykırımını değil de Hamas'ın "terör" örgütü olmasını "hatırlıyor" ve onu öne çıkartıyordu. Bu bilinçli bir tercihti...
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Burada sorulması gereken soru şu: Neden dünyanın solcuları İsrail'in soykırımına karşı ayağa kalkarken Türkiye'nin en büyük "sol" partisi olduğunu söyleyen CHP'nin önde gelen siyasi aktörleri susuyor, hatta tam tersi Hamas'ı suçluyordu?

Oysa dünyanın gerçek solcuları, tıpkı Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi asıl İsrail'in soykırım yaptığını görüyor ve karşı çıkıyordu:

"Gazze Şeridi'nde olanlar bir savaş değil. Bu bir soykırım."

Bunu dediği için de İsrail'de "istenmeyen adam" ilan ediliyordu. Benzer bir tepkiyi İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez de verdiği için aylardır kara bir kampanyanın hedefinde. (...) Peki bizdeki sosyal demokratlar neyin ezikliğini yaşıyor ve nasıl bir bağlılık içinde?”

 

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