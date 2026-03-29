İmamoğlu Mitingi’nde montaj! İfşa olunca engeli bastı
Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin Çanakkale mitingine ilişkin görüntülerde oynama yapıldığını iddia etti. Tartışma sosyal medyada büyüyor.
Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çanakkale’de düzenlediği mitinge ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Yarkadaş, miting görüntülerinde foto montaj yapılarak kalabalığın olduğundan fazla gösterildiğini öne sürdü.
“ENGELLEMİŞ” PAYLAŞIMI
Gazeteci Yarkadaş, iddialarının ardından kendisinin engellendiğini ifade ederek, paylaşımında sert ifadeler kullandı.
Yarkadaş, "CHP - İmamoğlu Çanakkale Mitingi’ni foto montaj yaparak kalabalık gösterdiklerini ifşa ettim. Engellemiş… Tanıyın bunları… “CHP’li değilim” diyor ama CHP’lileri kandırmaktan da geri durmuyor…" dedi.