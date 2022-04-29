İmamoğlu milli güvenlik sorunu

Liyakat getireceğiz yalanıyla HDP ile İBB’yi ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun hem teröristleri istihdam etmesi hem de maaşlarını dış güçlere ödetmesi rezaleti gündeme bomba gibi düştü. PKK kamplarında eğitim gören terörist Şafak Duran’ın İmamoğlu talimatıyla İBB bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak istihdam edilmesi ve maaşının Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı’nca ödenmesini değerlendiren uzmanlar, İmamoğlu’nun başlı başına bir milli güvenlik sorunu olduğunu dile getirdiler...

Ülkeyi tehdit ediyor

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Ergür, şunları dile getirdi: “Bu zihniyet, Türkiye’nin yerli ve mili yapısına aykırı ne varsa yanında yer alıyor. Artık HDP’yi aşarak doğrudan terör üssü Kandil’den işçi alımı yaparak bu kirli işbirliğini bir adım öteye taşıdılar. 2023’teki seçimde Sayın Cumhurbaşkanını devireceklerini düşünerek artık masa altından yürüttükleri ittifaklarını pervasızca açığa çıkarmışlardır. Daha birkaç gün önce Kılıçdaroğlu’nun Meclis’ten yaptığı ‘Kavga edeceğiz’, ‘Savaşacağız’ açıklaması, niyetlerini aleni şekilde açığa çıkardı. Bütün bunların hepsine baktığımızda, bunlar artık milli güvenlik sorunu haline gelmişlerdir. Sadece Türkiye içinde değil, ülkemizin dünya siyaset sahnesindeki konumuna kadar her alanda tehdit oluşturmaktadırlar.”

Emperyalistlerin uşakları

Muhalefetin Türkiye’nin yükselişini durdurmak isteyen Batılı emperyalist ülkelerce desteklendiğini söyleyen Ergür, şöyle devam etti: “Erdoğan’ın gitmesini isteyen tüm muhalifler, maddi ve manevi olarak destekleniyor. Muhalefetin gizli kapaklı işler yapması ise akıllara farklı şeyleri getiriyor. Ülkenin pazarlandığı, parsellendiği algısını oluşturuyor. Osman Kavala’ya yönelik Batı desteği bunun en son örneği. Türk yargısı çok ciddi bir duruş sergileyerek, muhalefetin ve uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen gereken hassasiyeti gösterdi ve adaletli kararıyla gereken dersi herkese verdi.”

Tehlikeyi iyi düşünmeliyiz

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Mustafa Hacımustafaoğlulları ise, şunları ifade etti: “Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu buradan görmek lazım. En büyük sıkıntı Kandil’deki teröristlerin veya Pensilvanya’daki teröristlerin devleti imkânlarına kavuşup, bunlarla vatana ve millete zarar vermeye çalışmasıdır. İBB’de bu tehlikeyi görüyoruz. Orada çalışan vatanına milletine bağlı çalışkan binlerce insanı işçi fazlalığı bahanesiyle kapı dışarı ederek yerine teröristleri aldılar. Yarın Türkiye bunların eline geçtiğinde başımıza neler geleceğini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün güvenlik güçleri güçlü ise, bunun sebebi devletin içinde yuvalanmış teröristlerin temizlenmesidir. Teröristi getirip İstanbul’da çalıştıran kafa, orada istihdam edilen teröristten farklı bir kafa değildir. Yoksa bu olmazdı.”