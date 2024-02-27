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Gündem İmamoğlu medyasından Akşener'e salvolar
Gündem

İmamoğlu medyasından Akşener'e salvolar

Yeniakit Publisher
2024-02-27 11:41:00 -
İmamoğlu medyasından Akşener'e salvolar

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz derinleşirken, İmamoğlu medyası İP Genel Başkanı Meral Akşener'e adeta savaş açtı.

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik tavan yapmış durumda. Özellikle Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirileri sonrası iki parti arasında sinirler iyice gerildi. Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.

Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

Bir yandan da İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Son günlerde İYİ Parti'de üst düzey istifalar yaşanırken CHP ile iletişimi savunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın görevi bırakacağı iddia edildi.

En geç yarın söylentilere yönelik bir açıklama yapacağını söyleyen Bilge Yılmaz "İstifa etmedim şimdilik düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz "İstifa tartışmaları benden kaynaklanmıyor. Türkiye için endişeliyim. Yapılacak çok iş var. Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" dedi.
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Yılmaz CHP yandaşı KRT ve Halk TV'ye konuşurken özellikle Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya İYİ Parti'de yaşanan bu ayrılık iddiasını büyük bir mutlulukla sundu.

Küçükkaya ayrıca Yılmaz üzerinden Akşener'i eleştirerek "Parti çatlar. Siz düne kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz İmamoğlu ve Yavaş'a kaybettirme yarışına girerseniz parti patlar. Çünkü tutarsızlık söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: A Haber

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