İmamoğlu, Mahmut efendinin cenazesine katılmamıştı... Erdoğan'dan tokat gibi sözler!

HACI YAKIŞIKLI İSPANYA

İspanya’daki NATO Zirvesi'nin yapıldığı binada gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın, Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Hacı Yakışıklı’nın soruları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevapları şu şekilde:

SORU: (HACI YAKIŞIKLI) Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesinde laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yargıya başvurulacağı açıklandı. Bunun yanında muhalefet genel başkanları taziyelerini bildirmediler, adeta yok saydılar. “16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım” diyen İBB Başkanı, en az 1 milyon kişinin toplandığı cenaze törenine gelmediği gibi, taziye de bildirmedi. Hem bu laiklik noktasında yargıya taşımayı hem de taziye iletmemeyi nasıl değerlendirirsiniz?

Bunların taziyesi bu kadar önemli mi? Hiç gerek yok. Oraya gelenler, özellikle Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin bütün hayatı boyunca vermiş olduğu mücadeleyi yaşayanlar, buna saygı duyanlar. Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak orada bulundum. Arkadaşlarımla beraber bulundum. CHP’den de bir arkadaş geldi. O da orada bulundu. Demek ki nasibi olanlar da varmış. Bunlar maalesef nasibi olmayanlar. O söylediğiniz derneklerin zaten tarzlarını biliyorsunuz. Bunlar asla bizi üzmez. Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Bunu onlar düşünsün. Laiklikle alakalı bütün tanımlar vesaire hepsi özellikle partimin tüzüğünde de en güzel şekliyle vardır. Biz o çerçeve içerisinde laikliği yaşadık, yaşıyoruz. Ve birilerinden de icazet almamıza gerek yok. Ana muhalefetin başı bu cenazeyle ilgili bir taziye niye göndermemiş veyahut yavru muhalefet niye göndermemiş; bundan dolayı hiç dertlenmeye gerek yok ki. Herkes nasibini alır. Unutmayın, nasibûke yusibûke; nasibin neyse onu bulursun. Zaten Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi kendisini gerçekten yaşamış, onun duygularıyla amel etmiş, amel etmeye devam edenlerle beraber Hakk’a yürüdü. Güzel olan da o değil mi?

SORU: (HACI YAKIŞIKLI) İBB Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etmiyor diyordu. Acaba cenazeye katılmak için sizden davet mi bekledi?

Böyle bir şeyin daveti olur mu? Bir şeyi unutmayalım. Camiye daveti kim yapar? Müezzin yapar. Ezan davettir. Bu davete icabet eden nasibini alır. Ama buralarla alakası yoksa, seçim zamanı Eyüp Sultan Camii’ne gidip Kur'an-ı Kerim’i açıp Yasin-i Şerif’i okumaya çalışanlar, kalkıp buralarda da gerek salayı gerekse ezanı duymadıysa; gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakkı söylemez; dolayısıyla onların kalpleri körelmiştir.