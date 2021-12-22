İmamoğlu lüksün fiyatı olmaz kafasında ama para yok diye yakınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklenirken CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde zabıtalarla buluştuğu programda bütçenin yetersizliğinden yakındığı bir konuşma yapmıştı.

Bu konuşmanın üzerine verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada gündem olan İmamoğlu, sert tepki aldı.

Bütçe revizyonu istedi

Bütçeden şikayetçi olduğu konuşmasında '15 milyar' kadar zararda olduklarını öne süren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz."

Noel yemeği verdi

Bu konuşmasından kısa bir süre sonra Hıristiyan toplumunun temsilcilerine Noel yemeği veren İmamoğlu'nun menüsü sosyal medyada gündem oldu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.

"Açlık edebiyatı sonrası zengin menü"

Gazeteci Zafer Şahin CHP'li ismin lüks davetini, "Portakal Soslu Karides! İstanbul'da bir Noel yemeğinin menüsü. Organizasyon doğru...Yapılması iyi olmuş. Ama o kadar açlık edebiyatının ardından bu menü!! Bilemedim şimdi" ifadeleriyle yorumladı.