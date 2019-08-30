İmamoğlu, laikçi derneklere kesenin ağzını açmış!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, İslami ve muhafazakar vakıflara savaş açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara para akıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, İslam ve başörtüsü karşıtı derneklerinde aralarında olduğu laikçi derneklere kesenin ağzını açmış.

Herhangi bir bedel almadıkları konusunda açıklama vakıfların yalanladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken yaptığı son icraatlerden biri de laikçi derneklere yerleşke inşa etmek oldu. Yerleşkeye köy enstitülerinin mimarı "İsmail Hakkı Tonguç"un ismi verildi.

Laikçi dernekler yer alıyor

13 Mart 2019'da açılan 5 bin 941 metrekarelikİsmail Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi'nde aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de olduğu laikçi dernekler yer alıyor.

İşte o yerleşkeden kareler: