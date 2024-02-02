İmamoğlu ‘kültür ihalelerine’ doymadı! Kültür ve sanata 934 milyon harcayacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü, 10 Ocak 2024 tarihinde ‘İSTANBUL GENELİNDE YAPILACAK MUHTELİF KÜLTÜREL & SANATSAL ETKİNLİKLER, MUHTELİF KÜLTÜR & SANAT ORGANİZASYONLARI, BU ETKİNLİK ve ORGANİZASYONLARIN TANITIM ve DUYURU HİZMETLERİ İLE MUHTELİF BASILI MATERYALLERİN TEMİNİ HİZMET ALIMI İŞİ’ ihalesi yaptı. Açık usulle yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 985 milyon 905 bin lira olarak belirlendi. İhaleye sadece belediye iştiraki İstanbul Kültür A.Ş. katıldı. 25 Ocak 2024’te İBB ile Kültür A.Ş. arasında 934 milyon 447 bin liralık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi 30 Eylül 2024 tarihinde bitiyor.

İHALE SEÇİM SONRASINI DA KAPSIYOR!

Geçtiğimiz Cuma günü sözleşmesi yapılan ihale 31 Mart seçim sonrasını da kapsıyor. İhale cetvelinde satın alınacak hizmetler metre metre, saniye saniye hesaplandı. Ortaya çıkan bazı rakamların yüksek çıkması akıllara ‘Bu kadar sürede bu hizmetler yapılacak mı?’ sorusunu getirdi. MedyarRadar’dan Ercan Öztürk’ün ele geçirdiği ihale belgelerine göre satın alınacak hizmetlerin adet ve kişi sayısı kalem kalem çıkarıldı. İşte o hizmetler: Bin 100 adet çocuk dansı gösterimi, 810 adet yetişkin dans gösterisi, 2 bin 500 adet konser ve dinleti, 270 adet kültür ve sanat proje yöneticisi, 46 adet küratör ve sergi yöneticisi, bin 350 adet performans sanatçısı temini, bin 350 adet atölye çalışması, sosyal medya platformlarında tanıtım hizmeti için 40 kişi, 190 bin metrekare podyum temini, 35 bin metrekare halı kaplama, 5 bin metrekare PVC kaplama, 325 adet ses temini, 175 adet ışık sistemi temini, 140 bin metrekare çadır temini, 250 adet klima, 250 adet ısıtıcı, 500 adet şemsiye, 20 takım koltuk ve sehpa temini, 50 adet simultane kabin, 10 bin adet simultane kulaklık, 75 adet laptop, 50 adet termal yazıcı, 17 bin 600 metre bariyer hizmeti, 5 bin adet bez bayrak, 5 bin metrekare bez bayrak, 20 bin metrekare kumaş süsleme, 450 adet jeneratör, 250 adet mobil kulis, 332 bin 500 metrekare stant temini, 400 adet film gösterimi, 250 adet piyano akort hizmeti, 500 gün kamera çekim hizmeti, 750 bin saniye video çekim hizmeti, 100 bin saniye drone çekim, 117 bin 400 saniye film yapımı, 350 bin saniye dijital ekranlarda yayınlama hizmeti….

3 BİN 170 UÇAK BİLETİ ALINACAK!

Dokuz ay gibi kısa sürede satın alınacak hizmetler arasına binlerce uçak bileti ve konaklama hizmetleri de bulunuyor. Listenin devamında satın alınacak hizmetler şöyle: 305 kişi sunucu temini, 900 konuşmacı, 105 moderatör, 35 tercüman, 50 turistik rehber, 50 mihmandar, 3 bin 500 host/hostes, 250 organizasyon görevlisi, 1 milyon 150 bin adet broşür basımı, 25 bin adet katalog basımı, 250 bin adet el ilanı basımı, 25 bin adet kartpostal, 40 bin adet defter, 10 bin adet kalem ve silgi, 15 bin adet tükenmez kalem, 45 bin adet futbol, basketbol ve voleybol topu, 25 bin adet oyuncak, 250 bin adet el bayrağı, 15 bin adet şapka, 15 bin adet tshirt, 25 bin adet yağmurluk, 2 bin adet powerbank, 4 bin adet USB bellek, 2 bin adet termos, 2 bin adet kupa, 2 bin adet mug, 25 bin adet magnet, 75 bin adet tepsi, 75 bin adet teneke kutulu kahve, 10 bin adet bez çanta, bin 975 adet yurtdışı uçak bileti, bin 175 adet yurtiçi uçak bileti, 250 adet minibüs, 2 bin 225 adet konaklama, 100 bin adet su temini, 15 bin adet kumanya dağıtımı, 12 bin 500 adet yemek ve ikram, 20 bin adet kokteyl, 35 bin adet sanatçı ve kulis yemek…

HABER YORUM: Uzun yıllardır ihale haberi yapıyorum. İBB’nin bugüne kadar yaptığı en yüksek kültür sanat ihalesi belgesini inceleyince adeta dilimi yuttum. Bir kere rakamlar çok yüksek. Bu kadar kısa sürede 3 bin kişiye uçak bileti alınacak, binlerce konser organize edilecek ve onlarca promosyon dağıtılacak. Ben bir gazeteci olarak kaç tane performans sanatçısı kiralanacağını takip edemem ama kaç tane konser yapılacağını takip edebilirim. Dokuz ayın sonunda İBB’nin kaç tane konser yaptığını MedyaRadar okuyucularına rakamlarıyla açıklayacağım. Ayrıca bu ihalenin parça parça bölünerek hangi şirketlere dağıtılacağını da buradan yazacağım.

ERCAN ÖZTÜRK / ÖZEL HABER

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