İmamoğlu krizi büyüyor! İYİ Partililer acil koduyla toplandı

Şimdiden 2023 seçimlerine oynayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile olan bağlantısı Millet İttifakı'nı parçalamak üzere!.. AK Parti karşıtlığı nedeniyle taban tabana zıt olan partilerin kurduğu Millet İttifakı, HDP'nin baş tacı edilmesi ve İYİ Parti'nin dışlanması yüzünden büyük bir krize girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle paylaştığı tweetin ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, 39 ilçe başkanını acil olarak toplantıya çağırdığı öğrenildi. Toplantıda ilçe başkanları İmamoğlu’nun tweetinden açıkça rahatsızlık duyduğunu belirtirken, Kavuncu’nun İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu arayarak partideki rahatsızlığı aktardığı öğrenildi.

İl Başkanlığı’nda saat 16.00 sıralarında gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede tek tek söz alan ilçe başkanları rahatsızlığın 8 Mart kutlaması olmadığı, HDP yönetiminin terörle arasına bir mesafe koyamamasından duyulan rahatsızlığın bilinmesine karşın böyle bir mesaj paylaşımının yapılması olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı bir mesajda, HDP'li Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketlemiş, ikisinin de 8 Mart'ını kutlamıştı.

Etkinliğe Akşener değil Buldan çağrıldı

Aynı zamanda 8 Mart'ta düzenlenen fidan dikme etkinliğine, CHP İstanbul Yönetimi, İmamoğlu ve HDP'li Pervin Buldan çağrılmıştı. Etkinlikte Buldan olacağı için, İYİ Partili Akşener'in çağrılmadığı belirtilmişti.