İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bunu yaptı! Tevfik Göksu tek tek açıkladı
Yerel seçimlere günler kala Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a konuk olan Esenler Belediye Başkanı ve adayı Tevfik Göksu açıklamalarda bulundu. Burada CHP içindeki karışıklıkları da anlatan Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu düşürmek için her delegeden binlerce eleman istihdam ettiğini ve işe alınan bu elemanların sadece aylık giderlerinin toplam 432 milyon lira olduğunu söyledi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP içerisindeki bütün kirli oyunlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a konuk olan Esenler Belediye Başkanı ve adayı Tevfik Göksu, CHP için skandal ifadeler kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşürmek için yaptığı kirli oyunu anlatan Tevfik Göksu, bu oyunun İstanbul halkına maaliyetini de açıkladı.
Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu düşürmek için büyün kongre döneminde her delegeden toplamda 8 bin 643 elemanı işe aldığını belirtti.
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Göksu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"CHP büyük kongre döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için İBB ve organizasyon heyeti her delegeden toplam 8.643 eleman istihdam etmiş. Bunu İstanbul İl Başkan adayları söyledi. Şu anda CHP'nin büyük kongresinin İstanbul halkına maaliyeti nedir biliyor musunuz? Sadece personel açısından söylüyorum; aylık maaliyeti 432 milyon yıllık maaliyeti ise 5.1 milyar TL."
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