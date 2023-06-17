İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, seçimlerin ardından üç kez görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen diyalogları yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na Ahlatlıbel'deki son görüşmede doğrudan "Genel Başkan olmak istiyor musun" diye sorduğunu belirten Saymaz, İmamoğlu'nun "Tabii ki olmak isterim" diye yanıt verdiğini belirtti.

Saymaz, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Liderlikle sınırlı olmayan, bütünlüklü bir değişim istediğini söyledi. 'El verin, birlikte yapalım' dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'na, değişimi kendisinin açıklamasını önerdi.

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Ardında şöyle devam etti:

'Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım.'

Kılıçdaroğlu, 'İstanbul ne olacak?' diye sordu.

CHP lideri, İmamoğlu'na İBB'ye odaklanmasını söyledi. İBB başkanlığına tekrar aday olup kazanmasını ve belediye meclisinde çoğunluğu almasını salık verdi. 'Belediyeyi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşuruz' dedi. İmamoğlu ise değişim olmadan İBB'nin de sıkıntıya gireceğini söyledi. Bir yol haritası sunabileceğini belirten İmamoğlu, 'Sizin onayınızla devam edelim' şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun yol haritasını dün Kılıçdaroğlu'na yolladığı öne sürülüyor. Bu metinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, 'Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım' açıklaması yapmasını istiyor. Bundan sonraki sürecin elbirliğiyle yürütülmesini öneriyor.”