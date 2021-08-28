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Siyaset İmamoğlu iş bilmezliği! Onlarca kişi köprüyü yürüyerek geçmek zorunda kaldı
Siyaset

İmamoğlu iş bilmezliği! Onlarca kişi köprüyü yürüyerek geçmek zorunda kaldı

CHP'li İBB'nin bakımlarını yapmadığı toplu taşıma araçları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bozulan bir metrobüs nedeniyle yolcular köprüyü yürüyerek geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:50:00 -

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya üzerinden İstanbullunun çektiği çileye tepki gösterdi.

Kabaktepe paylaşımında "Bu görüntüler Ordu Altaş TV canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bu bas-iti İstanbul’a Başkan seçenleri hergün yadediyorum
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