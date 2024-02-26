İmamoğlu ile İstanbul geriye gidiyor! Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

İstanbul’un başına başkan değil bela olan CHP’li Ekrem İmamoğlu metropol şehri geriye götürmeye devam ediyor.

İstanbul’da bir metro çıkışında tuhaf anlar yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile aldığı görüntülerde sıkışıklıktan ilerleyemeyen insan trafiğini çekecekken yürüyen merdivenlerin bir anda geriye gitmesi ilginç anlara neden oldu.

Yukarı çıkan merdivenler geri gidiyor, insanlar bu durumda, rezillik diyen vatandaş o anları böyle görüntüledi.