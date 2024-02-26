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Gündem İmamoğlu ile İstanbul geriye gidiyor! Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Gündem

İmamoğlu ile İstanbul geriye gidiyor! Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 13:44:00 -

Gün geçmiyor ki İstanbul'da bir şey daha arızalanmasın. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da bir metro çıkışında vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda geriye gitti. Vatandaşlar ne olduğunu anlamadı.

İstanbul’un başına başkan değil bela olan CHP’li Ekrem İmamoğlu metropol şehri geriye götürmeye devam ediyor.

İstanbul’da bir metro çıkışında tuhaf anlar yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile aldığı görüntülerde sıkışıklıktan ilerleyemeyen insan trafiğini çekecekken yürüyen merdivenlerin bir anda geriye gitmesi ilginç anlara neden oldu.

Yukarı çıkan merdivenler geri gidiyor, insanlar bu durumda, rezillik diyen vatandaş o anları böyle görüntüledi.

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