İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düşecek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının neredeyse kesinleşmesiyle birlikte, CHP’de "Yeni genel başkan kim olacak" tartışması başladığını belirten Zafer Şahin, "Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yerini vekâleten Faik Öztrak’a bırakmak gibi bir düşüncesi var. Ama işler istediği gibi gidecek mi orası belli değil" deyip bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte Şahin'in Milliyet gazetesindeki dikkat çekici o yazısının ilgili bölümü:

"Muhalefet cephesinde an itibarıyla Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

En geç eylül ayında adaylığını açıklaması bekleniyor CHP liderinin. Altılı masayı dağıtmadan, kırmadan, hepsinin ortak adayı olarak ve ortak akılla hareket ediyor görüntüsüyle süreci eylüle kadar devam ettirme niyetinde Kılıçdaroğlu.

HDP’nin son bir haftada Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı gayri resmi olarak veto etmesi İyi Parti’nin de gardını düşürdü. Son düzlükte yaptığı hamlelere rağmen Akşener’in bu saatten sonra Kemal Bey’in adaylığına itiraz etme şansı kalmadı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının neredeyse kesinleşmesi CHP’deki yeni genel başkan kim olacak tartışmasını da erkenden başlattı. Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yerini vekâleten Faik Öztrak’a bırakmak gibi bir düşüncesi var. Ama işler istediği gibi gidecek mi orası belli değil.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayalleri suya düşen Ekrem İmamoğlu’nun gözü CHP Genel Başkanlığı’nda. Kendisine yeni danışmanlar ataması, parti örgütleriyle diyaloğu artırma çabaları, CHP’nin Meclis grubuyla kurduğu ilişkileri son dönemde daha da geliştirmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor. Kemal Bey’in partiyi bir emanetçiye teslim etme planı kuvvetle muhtemel tutmayacak. CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde bir de parti içi iktidar yarışı yaşanması kaçınılmaz görünüyor."