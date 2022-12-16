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Siyaset İmamoğlu ile böyle alay etti... Tepkiler gelince anında U dönüşü yaptı
Siyaset

İmamoğlu ile böyle alay etti... Tepkiler gelince anında U dönüşü yaptı

CHP'li Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sarılmasını ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 19:33:00 -
İmamoğlu ile böyle alay etti... Tepkiler gelince anında U dönüşü yaptı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Yasağın öğrenildiği anda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'na sarılarak moral vermesi gündem oldu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Akşener ve İmamoğlu'nun sarılmasıyla alay etti.

Twitter hesabından paylaşım yapa Erdem, Kemal Özkiraz'ı etiketleyerek "Bana bir "üzülme sarılması" gösterir misin?" ifadelerini kullandı.

Tepkiler gelince "U" dönüşü yaptı

Erdem, daha sonra yaptığı paylaşımla ilgili "Bu saçmalık ve kepazeliği eleştirmek için yaptığımız paylaşımın farklı anlaşıldığını fark ettim" diyerek bir video paylaştı.

 

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