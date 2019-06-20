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İmamoğlu için en çarpıcı yorum geldi! Bugün soruları çalan, yarın boruları çalar

CHP’li Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya’nın TV programı öncesi bir otelde görüştüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat konuya dair ilginç değerlendirmelerde bulundu. Prof. Sürat, “Bu tür hadiseler insanlar hakkında çok önemli ipuçları verir. İstanbulluların bunu gözden kaçırmaması lazım. Şöyle ki; bugün soruları çalan yarın boruları çalar.” diye konuştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:33
İmamoğlu için en çarpıcı yorum geldi! Bugün soruları çalan, yarın boruları çalar

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Yayın öncesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun moderatör İsmail Küçükkaya’dan program sorularını alma tartışmaları sürerken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, konuyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Bu tip olaylar insanın karakteriyle ilgili ipucu verir

İnsanların karakter yapılarının, insanlar ve olaylar karşısındaki tutumlarından öğrenilebileceğini belirten Prof. Dr. Erdoğan Sürat, “Mesela sizin yanınızda başkalarının arkasından atıp tutan birisi, bir başkasının yanında da sizin arkanızdan atıp tutuyordur. Kendi menfaati için babasını bile tanımayan birinin dostluğuna asla güvenemezsiniz. Çünkü menfaat konusunda babasını satan seni dünden satar. İnsanların gerçek karakterlerini öğrenmek için bunların hepsi birer ipucudur.” dedi.

Bugün soruları çalan yarın boruları çalar

Prof. Dr. Erdoğan Sürat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araklamaya alışmış insanlar her şart ve ortamda fırsatını bulduğunda araklamaya devam eder. Bu bir karakterdir ve kolay kolay değişmez. İt osurur gibi yalan söyleyen birinin söylediklerinin doğruluğuna asla inanamazsınız. Dolandırıcıların en büyük meziyeti; saf insanları defalarca kandırabilme yeteneğidir. Dolandırıcı önce dolandırır, sonra da dolandırdığı adama çaldıklarını geri vereceğine dair umut verir. Saftirik şahıs da giden malımı geri alırım umuduyla bir daha dolandırılır. Dolandırıcıların ortak özelliği çok iyi umut ve vaat verebilmesidir. O yüzden; bireysel dolandırılmaya karşı uyanık olmak gerekirken, toplumsal dolandırılmaya karşı 10 kat daha uyanık olmak lazım. Şöyle düşünmek lazım; bugün soruları çalan, yarın boruları çalar.”

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:33
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İsmail Küçükkaya
  3. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

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