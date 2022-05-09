İmamoğlu, HDP referansıyla gelenleri buyur etti!
28 Şubat mağdurlarını işten çıkardığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP referansıyla işe alınan teröristleri hatırlattı.
PKK militanlarını İBB'nin kritik noktalarına yerleştiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 28 Şubat yargısının delilsiz, belgesiz mahkum edip sicilini kararttığı işçileri kapının önüne koyduğu ortaya çıktı.
Söz konusu skandal, Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.
İBB'de terörist çalıştırıldığının belirlenmesini hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat mağdurlarının kovulmasına tepki göstrerek şunları söyledi:
"CHP ve HDP'nin il teşkilatından referansla, elinde keleş olanlar bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındılar. Bu HDP'ye diyet borcudur."