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İmamoğlu firari FETÖ'cüyü makamında ziyaret etmiş!

FETÖ ile bağlantıları günbegün ortaya çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ darbe girişimi olan 17-25 Aralık krizinden 8 ay sonra adı "Başyüceler Şurası"nda geçen firari FETÖ'cü Sadık Kesmeci'yi ziyaret etmesi dikkat çekti.

08 Nisan 2019 Pazartesi 22:39
İmamoğlu firari FETÖ'cüyü makamında ziyaret etmiş!

 yeniakit.com.tr  özel 

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ ile ilgili bağlantıları günbegün gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

FETÖ'ye birçok kez destek verdiği belirlenen CHP'li İmamoğlu'nun, 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün Fatih Üniversitesi'ne ziyaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ ile birçok kez içli dışlı olduğu görülen İmamoğlu'nun sosyal medyada "Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sadık Kesmeci'yi makamında ziyaret ediyorum" paylaşımında bulunduğu belirlendi. 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişiminden 8 ay sonra FETÖ'nün 'Baş Yüceler Şurası' üyeleri arasında ismi geçen, eski Marmara Bölge Abisi ve 2018'den beri firar ettiği Washington DC Abisi olan firari Sadık Kesmeci'yi ziyaret etmesi dikkat çekti.

Savcılığın internetteki delillerin kaybolmadan harekete geçmesi bekleniyor.

FETÖ'cülere desteğe koşmuştu

FETÖ kanallarının müdavimi Ekrem İmamoğlu, 2013 dershane krizinde de FETÖ'cülerin sesi olduğu gözler önüne serilmişti.

Yorumculuk yaptığı FETÖ medyasında ilgiyle karşılandı

FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yapan, adeta kanalın müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nun o günlerde FETÖ'cülerle arasından su sızmamış! Gerek FETÖ gazetelerine gerek kanallarına destek ziyaretlerine koşan İmamoğlu, FETÖ'cüler tarafından "ilgi ve alaka" ile karşılanmış!

İlk röportaj yine FETÖ'cülerle

Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını yine FETÖ'nün yayın organı Zaman'a vermiş!.

FETÖ'nün şike kumpasına da tam destek verdi

Uzun süre Trabzonspor Futbol Kulübü ve Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de yöneticilik yapan İmamoğlu,"Şike" kumpası sırasında 15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ'ye ait Samanyolu TV'nin vazgeçilmez konukları arasındaydı.

İmamoğlu bazen konuk olarak bazen de telefon bağlantısı ile örgütün Fenerbahçe ile birlikte bazı kulüpleri hedef alan "Şike" kumpasına açıkca destek vermişti.

Turgay Güler de eleştirilmişti

Sosyal medyada İmamoğlu'nun oylarının artmasının sebeplerinden bir tanesini de Turgay Güler'in programına bağlamışlardı. Vatandaşlar tarafından 'dersine çalışmadığı' ifade edilen Turgay Güler'in "İmamoğlu'nun hesaplarını kontrol etmesi halinde bir ton malzeme çıkacağı" eleştirileri yöneltilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 23:01
  1. Trabzon
  2. Sadık Kesmeci
  3. FETÖ
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Fenerbahçe şike
  6. şike davası
  7. Ekrem İmamoğlu FETÖ
  8. Turgay Güler

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