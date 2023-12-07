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Gündem İmamoğlu fıkrası! Dün HIZRAY vaad etti bugün İETT otobüsü yolda kaldı
Gündem

İmamoğlu fıkrası! Dün HIZRAY vaad etti bugün İETT otobüsü yolda kaldı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 15:54:00 - 2023-12-07 16:06:20

Yerel seçimler yaklaşınca projeler vaad ederek oy toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğunda bulunan İETT otobüslerinden biri daha arızalandı. Yolcular yağmurun altında beklemek zorunda kalırken Unkapanı Köprüsü’nde trafik felç oldu.

Bağcılar-Taksim arasında çalışan 89C kodlu İETT otobüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü’nü geçtikten hemen sonra Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde arızalandı.

Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı. Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.

Unkapanı Köprüsü’nde trafik adeta felç oldu

İETT otobüsündeki arıza trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun da etkisiyle Unkapanı Atatürk Köprüsü’nde trafiğin adeta felç olduğu görüldü. Bir süre sonra otobüs şoförü aracı çalıştırarak oradan ayrılırken, bir süre sonra trafik de normale döndü.


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