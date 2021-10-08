İmamoğlu duvara tosladı! İftiraları mahkemeden döndü

T3Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım aldığı ile ilgili yapılan haberlere ve açıklamalara karşı açtığı iftira davasını kazandı. Mahkeme kararıyla T3Vakfı'nın İBB'den hiçbir şekilde para almadığı tespit edildi. Mahkemenin kararı sonrası vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile iftiradan kazanılan 30 bin liralık tazminatın kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verileceği duyuruldu.

Haluk Bayraktar'dan açıklama

T3 Vakfı’nın İBB’den 41 milyon lira aldığı yalanı üzerine açılan davaya ilişkin, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise "Bir kez daha" yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den ̧ nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır." dedi.