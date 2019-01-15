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İmamoğlu dereyi görmeden paçayı sıvadı! 'Binali Yıldırım 1 Nisan'da görevine dönecek'

Beylikdüzü'nde 'Beton Ekrem' olarak anılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dereyi görmeden paçayı sıvadı. Binali Yıldırım'ın seçimi kaybedeceğini ima eden İmamoğlu "Yasada yeri net, tanımlanmış. Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. 1 Nisan'da zaten çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı." dedi.

15 Ocak 2019 Salı 16:49
İmamoğlu dereyi görmeden paçayı sıvadı! 'Binali Yıldırım 1 Nisan'da görevine dönecek'

Güngören Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesine gerek olmadığına ilişkin sözleri soruldu.

Dereyi görmeden paçayı sıvayan İmamoğlu, "Yasada yeri net, tanımlanmış. Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. Bu net. 1 Nisan'da zaten çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı." cevabını verdi.

Dikey mimariye yönelik soru üzerine de İmamoğlu, "Herkes kafasına göre bir şehir kurguluyor. Böyle olmaz. Bu kenti nasıl bütünleştirebiliriz, hangi kavramla burada bir dönüşüm felsefesi oluşturabiliriz ? Ama böyle değil, şu yapılaşmanın burada yaşayan hiçbir insanın kültürüne uygun olmadığını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

'Güngören iyi durumda değil'

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Biz karşıyız demekle bu düzelmiyor. Bunun düzelmesi bir anlayış meselesi. Biz bunu düzelteceğiz. Güngören iyi durumda değil. Güngören'de sizin şu anda durduğunuz kadar yeşil alanınız yok. Sorunları tek tek sıralarsak, insani açıdan bu çok kötü. O zaman kimi suçlayacağız? 25 sene aynı anlayış yönetiyorsa o anlayışı suçlayacağız."

Otopark sorununa da değinen İmamoğlu, kendisine ait olan ve daha önce köfteci olarak işlettiği, şu anda manifaturacı olarak devam eden dükkanı ziyaret ederek, "Üniversite öğrencisiyken köfteci dükkanı açmanın başka bir hikayesi var. Bir anda üzerime kaldı. Mesuliyet almıştım. Personel yetişmediği zaman alt kata inip bulaşık yıkardım. Her zaman söylerim hangi işi yaparsanız yapın en iyisini yapmak önemli. Bu dükkan çok şey öğretti bana." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde gündeme gelen köfteci dükkanı ile ilgili İmamoğlu, Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde dükkana geldiğini hatırlatarak, "Üst katta salonumuz vardı, orada konuk etmiştik." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:00
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ekrem imamoğlu

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  • misafirmisafir41 dk önce
    EKREM === kalite

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