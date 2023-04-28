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Gündem İmamoğlu 'çok güzel bir alan sizi bekliyor' demişti! Silahtarağa Tüneli'nde 'aquapark' keyfi: Yollar göle döndü, tramvaylar mahsur kaldı
Gündem

İmamoğlu 'çok güzel bir alan sizi bekliyor' demişti! Silahtarağa Tüneli'nde 'aquapark' keyfi: Yollar göle döndü, tramvaylar mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 17:13:00 -

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su borusu patladı. Tramvaylar mahsur kalırken, su birikintisi nedeniyle Silahtarağa Tüneli'nde ulaşım aksadı.

Silahtarağa Tüneli girişinde 15.30 sıralarında su Borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi.

İmamoğlu: Çok güzel bir alan sizi bekliyor

Yaşanan olayın ardından akıllara CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri geldi.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haliç Tramvayı’na binin, Silahtarağa Gençlik Parkı'nda inin. Ahşap oyun gruplarıyla, yürüyüş yollarıyla, kitapçısıyla, kafesiyle çok güzel bir alan sizi bekliyor."


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