İmamoğlu, 'CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?' sorusuna bakın ne cevap verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katıldı. İmamoğlu, Aydın'ın "CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?" sorusu karşısında zor anlar yaşadı.

'Siyasette her şey mümkün'

İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?" sorusuna, "siyasette her şey mümkün. Ama yarınlarda, 'Ben şu makamı isterim' cümlesini benden duymayacaksınız. Ama şu olacaktır; 'Ekrem Bey olmalı, olduğu zaman değerlendiririz.' Vatandaş isterse çok güzel bir şey. Ve siyasi arkadaşlarınızı isterse harika bir şey. Yani inanılmaz keyifli. Ballı kaymak derler yani öyle bir şey." sözleriyle cevap verdi.