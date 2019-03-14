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İmamoğlu, 'CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?" sorusuna "Siyasette her şey mümkün. Ama yarınlarda, 'Ben şu makamı isterim' cümlesini benden duymayacaksınız. Ama şu olacaktır; 'Ekrem Bey olmalı', olduğu zaman değerlendiririz." cevabını verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:30

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katıldı. İmamoğlu, Aydın'ın "CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?" sorusu karşısında zor anlar yaşadı. 

'Siyasette her şey mümkün'

İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?" sorusuna, "siyasette her şey mümkün. Ama yarınlarda, 'Ben şu makamı isterim' cümlesini benden duymayacaksınız. Ama şu olacaktır; 'Ekrem Bey olmalı, olduğu zaman değerlendiririz.' Vatandaş isterse çok güzel bir şey. Ve siyasi arkadaşlarınızı isterse harika bir şey. Yani inanılmaz keyifli. Ballı kaymak derler yani öyle bir şey." sözleriyle cevap verdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:30
  1. Aydın
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. buket aydın

YORUM YAZ

  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 23 dk önce
    Kılıçdaroğlunu o koltuktan kimse kaldıramaz.Sen o koltuğa gözdikmişsin. Bundan sonra Kılıçdaroğlu senin kaybetmen içinher şeyiyapar.
  • Murat Murat 24 dk önce
    Chp müdürü olmak balı kaymak olduğunu zaten biliyoruz.
  • FikriFikri33 dk önce
    Tamam bekle o zaman Ekrem, ağababaların Dandi Kemal'den beklediği randımanı alamadılar, yeni bir kaset yapsınlar.
  • hasanhasan35 dk önce
    CEHAPE de kasetle yürüyor işler ...varmı
  • aliali42 dk önce
    demek ki kemal in üstünde adam..İBB adaylığını kemal e borçlu gibi düşünmediğine göre daha yukardan gelmiş emir..

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