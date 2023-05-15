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Siyaset İmamoğlu böyle çark etti: İnancım gereği dedim
Siyaset

İmamoğlu böyle çark etti: İnancım gereği dedim

Yeniakit Publisher
2023-05-15 01:18:00 -
İmamoğlu böyle çark etti: İnancım gereği dedim

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saatler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını ileri sürdü. Ancak saatler ilerledikçe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıkınca İmamoğlu geri adım atarak çark etmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, saatler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını öne sürüp, "13. Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

Saatler ilerledikçe Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıkınca İmamoğlu yaptığı yeni açıklamada, kendisine yöneltilen eleştirilere "İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim" ifadeleriyle cevap verdi.

İşte İmamoğlu ve Yavaş'ın son 3 saatte aralıklarla yaptıkları açıklamalar:

13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu.

Açık farkla öndeyiz, kazanıyoruz.

Kazanma ihtimalimiz var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim büyük ihtimalle 2. tura kalacak ama Kılıçdaroğlu önde.

İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim

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