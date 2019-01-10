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İmamoğlu: Binali Yıldırım doğru söylüyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ile ilgili tecrübeleri ve düşünceleri olan, bu kenti çok önemseyen birisi olduğunu belirtti. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın seçim döneminde İstanbul konusunun dışına çıkmayacağı yönündeki açıklamalarının da doğru olduğunu belirtti.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:33
İmamoğlu: Binali Yıldırım doğru söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği İmamoğlu, tarifeli uçakla Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı İç Hatlar CİP Salonu'na geldi.

Özel araçtan inen İmamoğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Daha önce İstanbul'da görev yapan büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmişte bu görevde bulunduğunu anımsatan İmamoğlu, "İstanbul ile ilgili tecrübeleri olan, İstanbul ile ilgili düşünceleri olan ve İstanbul'u çok önemseyen birisi. O bakımdan bu ziyaretler esnasında, kendilerinden bu tecrübeleri konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar. Bugün de randevulaştık. Kendilerini ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, bir soru üzerine, yerel seçimler öncesi adayların ve siyasi parti liderlerinin birbiriyle yaptığı görüşmeleri çok olumlu bulduğunu, yerel seçimde İstanbul'un sorunlarını ve bunların çözümlerini konuşmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbullu olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının kendilerinin de istekleri vardır. Nasıl bir İstanbul istediği konusunda, sadece tecrübesinin dışında. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız. Saygılı ve seviyeli bir seçim olur. Başka kavramlar elbette ki ülkenin gündemidir, konuşulur ama bunlar seçime malzeme olmaz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Meclis Başkanı doğru söylemiş"

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım." şeklindeki açıklamasının anımsatılması üzerine İmamoğlu, "Katılıyorum. Sayın Meclis Başkanı doğru söylemiş. Gündem öyle olmalı." dedi.

Ekrem İmamoğlu, daha sonra kendisini Ankara'ya götürecek THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:33
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 8 dk önce
    CHP VE KILIÇTAROĞLU NASIL İZİN VERDİ TANIMADIKLARI CUMHURUN BAŞKANINA ZİYARETE...?YSİZ SİYASETTEN NE ANLARSINIZ YAAAAA GECE GÜNDÜZ DUA EDİYORUZ RABBİMİZE ALLAH SİZLE BİZİ CEZALANDIRMASIN İNŞAALLAH..

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