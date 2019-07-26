0553 313 94 23

İmamoğlu, Beylikdüzü'nde tüm ihaleleri kapan şirketin sahibini Kültür AŞ'ye atadı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en yüksek bütçeli birimlerin başında gelen Kültür A.Ş.’ye tartışmalı bir ismi atadı. İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki tüm etkinliklerin ihalesini verdiği şirket sahibi Serdal Taşkın’ı Kültür A.Ş.’nin başına getirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
İmamoğlu, Beylikdüzü'nde tüm ihaleleri kapan şirketin sahibini Kültür AŞ'ye atadı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaparken; organizasyon, konser ve kültürel etkinlikler ihaleleri verdiği şirket sahibi Serdal Taşkın'ı Kültür AŞ'nin başına atadı. Taşkın, İmamoğlu’nun resmi danışmanlarından olan ve kayyım atanana kadar Bugün TV’de yöneticilik yapan Cengiz Özkarabekir’le de bir dönem ortaklık yaptı. 2012 yılında kurdukları bu şirketten ayrılan Özkarabekir ve Taşkın, Elapro isimli firmaya ağırlık verdi.

4 yılda 50 milyon TL'lik ilahe

Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, ‘Organizasyon hizmet işi’, ‘Belediye online TV hizmet işi’ ve ‘Haber ve duyuru hizmet işi’ adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

İhalesini aldı, işi yapmadı

İmamoğlu’nun adaylık süreci ve seçim çalışmalarında da görev alan Taşkın birçok şaibeyle gündeme geldi. Taşkın’ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Akşam

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
  1. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Serdal Taşkın
  3. Kültür AŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen öldü
    1. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    2. İzmir ovaları kırmızıya büründü
    3. İflas eden süt fabrikasının satışının..
    4. Kayseri bisikletin merkezi olacak
    5. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik..
    6. Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele..
    7. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    8. Yunanistan Ege'deki düzensiz..
    9. Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun..
    10. Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi..
    11. Eskişehir İnternet Gazetecileri..
    12. Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı..
    13. Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum..
    14. GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker..
    15. Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava..
    16. Eşiyle kavga ettikten sonra evden..
    17. Antalya Büyükşehir Belediyesinde grev..
    18. Alanya’da uyuşturucu tacirleri..
    19. BM'den Suriye çağrısı
    20. TBMM Başkanı Şentop’tan gensoru..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!