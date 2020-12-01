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Aktüel İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:18:23 -
İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Kovid-19'a yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçe Belediye Başkanı Kasım Karaköse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu, hastalığı ağır geçirmediğini aktaran Karaköse, "Evde ilaç tedavisi yapılıyor. Karantina sürecimi evimde geçireceğim. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyorum." dedi.

Karaköse, eşinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sözlerine ekledi.



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