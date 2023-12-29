  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Milli ANKA III Uçak: ilk uçuşu bir saat 10 dakika havada kaldı! Savunma sanayiinde Türkiye’ye destek olacak

Bakan Yerlikaya emniyetteki dev operasyonu duyurdu! 445 kişi açığa alındı

31 Aralık'a kadar Çin'de yerel tahvilleri rekor kırdı!

Hollanda'da İsrail'e boykot çağrısı: Noel iptal edildi

Mete Yarar açıkladı: O petrolü ve gazı Türkiye'ye bırakmak istemiyorlar! Bölgede çalışan personelleri tehdit ettiler

CHP'den Filistin’e ambargo

O ilimizdeki ormanda gizli hazineyi buldu! Her gün gelip 4 saat çalışıp 90 bin lira kazanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor

Bayraktar TB2'ye karşı 'demir kubbeli' önlem! Emri Putin verdi

Yalancılık CHP’nin geninde var! Özgür'den Erdoğan'a göz göre göre iftira
Siyaset İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!
Siyaset

İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 00:21:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sözcü TV canlı yayınına katıldı.

İmamoğlu; Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve İpek Özbey'in sorularını cevapladı.

Programa mesaj gönderen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarına cevap vermek üzere programa mesaj gönderdi.

Program moderatörü Başkan Bulut'un mesajını okuyarak, İmamoğlu'nun iddialarını cevaplamak üzere Sözcü TV canlı yayınına davet etti.

Başkanlık forsuyla karşısına diktiği gazetecilere ayar çekti!

Ekrem İmamoğlu programın moderatörü tarafından okunan mesaja kızdı. Yine kendisini kaf dağında gören İmamoğlu, tüm egolarıyla, "Ben İstanbul'un belediye başkanıyım. TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim kendisiyle görüşecek bir durumum yok." dedi.

İmamoğlu, karşısındaki gazetecilerin tamamına belediye başkanlığı forsunu kullanarak dakikalarca ayar çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

T24’ten Ekrem İmamoğlu'na vefa haberi!
T24’ten Ekrem İmamoğlu'na vefa haberi!

Gündem

T24’ten Ekrem İmamoğlu'na vefa haberi!

Şehit annesinden İmamoğlu’na: "Benim çocuğum reklam malzemesi değil"
Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

Gündem

Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

İmamoğlu İstanbul'un güvenlik sorunu oldu! İETT artık yanarak çalışmaya başladı
İmamoğlu İstanbul'un güvenlik sorunu oldu! İETT artık yanarak çalışmaya başladı

Gündem

İmamoğlu İstanbul'un güvenlik sorunu oldu! İETT artık yanarak çalışmaya başladı

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz açıklama! "Bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun?" dedirtti
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz açıklama! “Bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun?” dedirtti

Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz açıklama! “Bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun?” dedirtti

İstanbul telaşına düşen Ekrem'den skandal 'şehit' açıklaması
İstanbul telaşına düşen Ekrem'den skandal 'şehit' açıklaması

Gündem

İstanbul telaşına düşen Ekrem'den skandal 'şehit' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23