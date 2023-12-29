İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!

İmamoğlu; Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve İpek Özbey'in sorularını cevapladı.

Programa mesaj gönderen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarına cevap vermek üzere programa mesaj gönderdi.

Program moderatörü Başkan Bulut'un mesajını okuyarak, İmamoğlu'nun iddialarını cevaplamak üzere Sözcü TV canlı yayınına davet etti.

Başkanlık forsuyla karşısına diktiği gazetecilere ayar çekti!

Ekrem İmamoğlu programın moderatörü tarafından okunan mesaja kızdı. Yine kendisini kaf dağında gören İmamoğlu, tüm egolarıyla, "Ben İstanbul'un belediye başkanıyım. TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim kendisiyle görüşecek bir durumum yok." dedi.

İmamoğlu, karşısındaki gazetecilerin tamamına belediye başkanlığı forsunu kullanarak dakikalarca ayar çekti.

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