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Gündem İmamoğlu başkanlığındaki İBB kadroları CHP’lilerle doluyor
Gündem

İmamoğlu başkanlığındaki İBB kadroları CHP’lilerle doluyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, iştiraki olan kurumları CHP’li isimlerle doldurmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun belediye iştiraklerine CHP’li isimleri danışman adı altında atayarak kayırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek’i İmar A.Ş'ye danışman olarak atadığı öğrenildi. İmamoğlu’nun ayrıca daha önce İBB meclis üyeliği yapmış lise mezunu CHP’li İsmail Söylemez’i de BELBİM A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi olarak atadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:38:00 -
İmamoğlu başkanlığındaki İBB kadroları CHP’lilerle doluyor

Belediyede işe alımlar için "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" şeklinde paylaşımlar yaparak şeffaf yönetimden söz eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li isimleri danışman adı altında belediye iştiraklerinde işe yerleştirdiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun, 2016 yılında Hendek olaylarında CHP'nin bölgeye gönderdiği heyet içinde bulunan ve özerklik çağrısında bulunan eski CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'i İmar A.Ş ye danışman olarak atadığı öğrenildi.

 

İmamoğlu'nun aynı zamanda daha önce İBB meclis üyeliği yapmış lise mezunu CHP'li İsmail Söylemez'i de BELBİM A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atadığı öğrenildi. Her iki ismin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tuncelili olması da dikkatlerden kaçmadı.

CHP'de kıyak danışmanlık

30 Nisan'da yaptığı paylaşım ile İmamoğlu tarafından atandığı yeni görevini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Akçiçek, İmamoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Akçiçek fotoğrafın altına yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından İBB iştiraklerinden İmar A.Ş.'ye başkan danışmanı olarak atanmış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim."

Akçiçek'in İmar A.Ş. yanında Kiptaş ve Bimtaş şirketlerinde de danışman olarak görev yapacağı iddia edildi.

Özerklik istemişti

Hendek operasyonları sırasında Diyarbakır Sur'a gelerek incelemelerde bulunan CHP heyeti içerisinde bulunan CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, özerklik şartının mutlaka hayata geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Akçiçek, o günlerde bir gazete haberine yansıyan demecinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerel yönetimler, özerklikler şartının muhakkak hayata geçmesi gerekiyor. Bu sadece bölge için değil Türkiye'deki bütün belediyelerde uygulanması gereken bir şart. Bunun bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Bu olursa sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Akçiçek, yerel yönetimler özerkliklerini doğru buluyoruz."

Yine benzer şekilde, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li İsmail Söylemez'in de İBB iştiraki BELBİM A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ortaya çıktı. Aldığı eğitimin atandığı kurumla hiçbir ilgisi olamayan Söylemez lise mezunu olduğu öğrenildi.

CHP Beyoğlu Basın Yayından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Atakan Taşbilek'in 30 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda atama haberi şöyle duyuruldu:

"Eski CHP İBB meclis üyemiz sevgili abim(kanaat önderi) İsmail Söylemez İBB iştiraki BELBİM A,Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır."

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