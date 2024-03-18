  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu bakım yaptırmayı da unuttu 5 yılda 823 bin 915 otobüs arıza yaptı
Gündem

İmamoğlu bakım yaptırmayı da unuttu 5 yılda 823 bin 915 otobüs arıza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 11:36:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 senesinden itibaren, İETT'de her yıl 130 bini geçecek şekilde toplamda 823 bin 915 otobüs arızası kayıtlara geçti.

İstanbullu 31 Mart'ta sandığa gidip şehri yönetecek başkanı seçecek.

Seçim tarihi yaklaştıkça ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesi gündemde.

İstanbulluları canından bezdiren otobüs arızaları

Bu 5 yıllık süreçte ise en çok dikkat çeken sorun, toplu taşıma araçlarının ardı arkası kesilmeyen arızaları.

Bu süreçte ise İETT otobüsleri dikkat çekiyor. 2019'dan bu yana yollarda arızalanan, yanan, yolda kalan otobüs görüntüleri eksik olmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbulluları hayattan bezdiren bu arızaların resmi verileri ortaya çıktı.

5 yıllık arıza bilançosu

Buna göre İETT otobüsleri son 5 yıllık otobüs arıza sayıları şu şekilde:

2019'da 140 bin 874 arıza

2020'de 133 bin 381 arıza

2021'de 157 bin 902 arıza

2022'de 247 bin 549 arıza

2023'te 144 bin 209 arıza

Toplam 823 bin 915 arıza kaydı

Her yıl 100 bini hayli geçen bu arızalarla birlikte 5 yıllık süreçte toplam sayı 823 bin 915'e ulaştı.

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay
CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Gündem

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT
Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT

Yerel

Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi
Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

Gündem

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!
İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

Gündem

İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

İmamoğlu'nun bakımını yaptırmadığı İETT aracının kaldığı yer dalga konusu oldu!
İmamoğlu'nun bakımını yaptırmadığı İETT aracının kaldığı yer dalga konusu oldu!

Gündem

İmamoğlu'nun bakımını yaptırmadığı İETT aracının kaldığı yer dalga konusu oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23