İmamoğlu, Ayasofya sorusunu böyle geçiştirdi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı sırasında "Lozan anmaları" için Ankara'ya gidip ortadan kaybolan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruya iki kelimeyle cevap verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Bilkent Odeon'da basın mensuplarına konuştu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun." cevabını vererek geçiştirdi.
Kurultayla ilgili değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, "Bu kurultay Türkiye'nin geleceği için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.