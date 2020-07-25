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Siyaset

İmamoğlu, Ayasofya sorusunu böyle geçiştirdi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı sırasında "Lozan anmaları" için Ankara'ya gidip ortadan kaybolan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruya iki kelimeyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:58:00 -
İmamoğlu, Ayasofya sorusunu böyle geçiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Bilkent Odeon'da basın mensuplarına konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun." cevabını vererek geçiştirdi.

Kurultayla ilgili değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, "Bu kurultay Türkiye'nin geleceği için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

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