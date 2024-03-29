İmamoğlu Alevi yurttaşları gözden çıkardı

“Değişimcilerin” lideri konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Alevi yurttaşlara yönelik bir skandal açıklaması daha yaptığı ortaya çıktı. Geçmişte sürekli vatandaşlarla didişen, kavga eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu defa da alevi vatandaşlarla kavga etti. Alevi Federasyonları yöneticileri, çok sayıda Alevi dedesi ve kanaat önderiyle bir araya gelen İmamoğlu, kendisine yönelik yapıcı eleştiriler yönelten alevi vatandaşlara “Siz olsanız da olmasanız da ben Ekrem İmamoğlu'yum, kazanıyorum” diyerek rest çektiği öğrenildi. İmamoğlu’nun küstah tavrını akit’e değerlendiren Alevi kanaat önderleri, “yarın gerçekleştirilecek seçimlerde CHP adayları alevi canlardan destek beklemesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu, “Alevi vatandaşları yok sayanların Alevilerin de yok sayacağından hiç kimsenin artık şüphesinin olmasın. Siyasi alanda mutsuz bir toplum olduk. Uzun yıllardır oy verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alevi toplumundan uzaklaşmış bir durumda. Maalesef sırtını DEM Partisine yaslamış bir vaziyette siyaset yapıyor. CHP artık Türkmen Alevi toplumundan rahatsız oluyor. Alevi toplumunun içerisindeki Türkmen Alevi vatandaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM partiyle o yapmış olduğu gizli görüşmelerden rahatsızlar ve bu rahatsızlıklarını artık sesli bir şekilde dile getiriyorlar. İmamoğlu’nun da hadsizce Alevilere ağır ithamlarda bulunurken, hatırlayacağınız gibi 38. Kurultay zamanında da zaten niyetini ortaya çıkardığını hep birlikte gördük. Yapılan bu terbiyesizliklere cevabının seçimde verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve vereceğine de inanıyorum. Ekrem İmamoğlu sırtını PKK uzantısı DEM Parti’ye dayayarak Alevi canlardan vazgeçti. DEM parti ile birliktelikten rahatsız olan gerçek Türkmen Alevilerini susturup bastıramadığı için yok saymaya çalışıyor. Nede olsa bize oy vermeye mecbursunuz demeye getiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

KENDİ GÖBEK BAĞIMIZI KESECEĞİZ

Alevi yurttaşların artık CHP’ye muhtaç olmadıklarını ve partinin kapısından içeri adım atmayacaklarını belirten Uslu, “CHP, Cumhuriyetçi, Atatürkçü çizgiyi yerle bir etmiş, parti emekçilerini yok saymakta ve Alevi toplumunu artık dışlar bir hale gelmiş bir parti haline büründü. Bugün Aleviler Türk siyasi hayatında görmezden gelinen bir toplum haline dönüştürüldü. Artık Alevilerin gerekirse bence de gerekiyor kendi siyasi partilerini kurma zaman geldiğini ve geçtiğini düşünüyorum. Aleviler masada siyasi gücünü göstererek taleplerini ve eşit yurttaşlık haklarını almalarının gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Onun için bu seçim Alevi toplumunun kendi gücünü göstermek adına büyük bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Alevi toplumunu yok sayanlara büyük bir ders vermek için, çok büyük bir fırsat olduğunu Alevi toplumunun artık Türk siyasi hayatına, bu seçimde damga vurması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

CHP ARTIK ALEVİLERİ TEMSİL ETMİYOR

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USESAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Alevi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, “ Şimdi ben İmamoğlu, Özgür Özel’in ve CHP’nin şu anki yönetim kadrolarının Alevilere nasıl bir gözle baktığını çok iyi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun şahsında Alevileri partiden temizleyeceğiz dediklerini çok çirkin hal ve hareketler içinde bulunduklarını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla CHP artık Alevileri temsil etmiyor. Bunun bilincinde olarak Ankara’da Turgut Altıok’u destekleme kararı aldık. Dolayısıyla o ‘size ihanet edeni biz de affetmeyeceğiz’ pankartını yaptıranın da Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyorum. Kaybetme psikolojisiyle aynı klasik FETÖ taktiği ile hareket ediyor. Kumpas hazır dolayısıyla kaybettikten sonra mağduru oynamak. CHP kaybettikten sonra olası bir kurultayda Sayın kılıçdaroğlu2nun yapacağı manevranın da önünü kesmek olarak görüyorum. Ne yaparlarsa yapsın artık mızrak çuvala sığmıyor. CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş, Atatürk'e oy vermiş Aleviler başta olmak üzere CHP, gerçek vatanseverlerin partisi olmaktan çıkan bir duruma geldiğini görüyoruz ve biliyoruz. Bu seçimlerde CHP'ye oy vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP ALEVİ VE TÜRKLERİ TEMSİL ETMİYOR

Museyip Erdoğmuş, “500’e yakın alevi ocak dedesi benimle birlikte yol yürüyor. Alevi camiasının da çoğunun CHP’ye karşı örgütlemeyi başardık. Aleviler olarak CHP’ye bu seçimde çok büyük ders vereceğiz. CHP parti olarak DEM Partisinden destek almak için Alevi canları gözden çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi FETÖ ve PKK tarafından kuşatılmış durumda olduğunu görüyoruz. Atatürk’ün partisi olmaktan çoktan çıktı. CHP artık ne Alevileri ne de Türk toplumunu temsil etmiyor” dedi.

Kaynak: Sebahattin Ayan / Yeni Akit Gazetesi