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Gündem İmamı okla vuran saldırganın görüntüsü ortaya çıktı!
Gündem

İmamı okla vuran saldırganın görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:22:00 - 2024-07-26 12:24:26

Bağcılar'daki Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vurarak yaralayan saldırganın, elinde yay ve okla camiye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bağcılar Necattin Camii'nde 24 Temmuz günü iddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile önce tartıştı ardından geri gelerek cami çıkışında Kuru’yu omzundan okla yaralanmıştı. Olayın ardından imam Kuru, caminin yakınındaki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hemen ameliyata alınmıştı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Kuru ise bugün sabah saatlerinde son kontrollerin ardından taburcu edilmişti.

Camiye gidiş anının görüntüleri ortaya çıktı

İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G.'yi yaralayan saldırganın camiye gidiş anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet F.G. elinde yay ve okla camiye gittiği görülüyor.

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Yorumlar

Abbas

İslam karşıtı birileri tarafından tutulmuş deli görünümlü haşhaşi. Chp+pkk yandaşları belediyeleri çoğaltınca, her nedense İslamofobi günden güne çoğalıyor.

ERSİN KAMİL BEKTAŞ

Yahu kardeşim böyle pi.leri yakalayıp yakalayıp denetimli serbest eden hakim ve savcıları sorgulayın önce, yeter ulan kanun da açıklık var ise düzeltin bizmi öğreteceğiz nasıl kanun yapılır nasıl uygulanır. Hiçmi birşey bilmiyorsunuz açın o zaman ecdadın kanun kitaplarını öğrenin.....
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