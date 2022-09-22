İmam kılıflı sapkın ajanın sponsoru Koç Holding, seferberlik başlattı! "Toplumun dönüşümüne katkı sağlayacağız"
İmam kılıklı sapkın ajanın sponsorluğunu üstlenen Koç Holding'ten "toplumsal cinsiyet eşitliği" ile ilgili ilginç açıklamalar geldi. Küresel güçlerin "cinsiyetsizleştirme" operasyonu olan toplumsal cinsiyet eşitliğini sanki kadın erkek eşitliği gibi sunan Koç Holding yöneticileri, "Şirketlerimizin taahhütlerinde hem sayısal hedefler hem de çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor" dedi.
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Kadını güçlendirmek bahanesiyle sapkın projeye destek veren Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki küresel liderliği doğrultusunda, "toplumsal cinsiyet eşitliği" için seferberlik başlattığını duyurdu.
Başörtülü kadınları bünyesinde barındırmayan Koç Holding, söz konusu seferberliği YouTube kanalından canlı yayınlanan toplantıyla duyurdu.
"Toplumun dönüşümü"nü hedefliyorlar
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 'Şirketlerimizin taahhütlerinde hem sayısal hedefler hem de çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor.' ifadesini kullandı.
'Kadını güçlendirmek' bahane, 'sapkınlığı yaymak' şahane!
Cinsiyetsizleştirme projesi olan "Toplumsal cinsiyet eşitliği" propagandası yapan ve süslü kelimeler kullanan Oya Ünlü Kızıl, şunları söyledi:
"Hayallerinde inovasyon ve teknoloji alanında meslekler olan kadınlar ve kız çocuklarının, bu hayallerini önce hedeflere, sonra da gerçeğe dönüştürme yolculuklarına ortak olacağız. Şirketlerimizin taahhütlerinde hem sayısal hedefler hem de çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor. Teknolojinin tasarımı, üretimi ve yönetiminde çalışacak kadın havuzunu genişletmemiz, halihazırda bu alanda çalışan kadınlara da eşit fırsatlar sağlayan bir çalışma ortamı yaratmamız giderek daha fazla önem taşıyor. Hiç şüphesiz ki dünyanın teknolojiye, teknolojinin ise eşitlikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."
"Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yaygınlaştıracağız"
Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu da 'Projelerimiz, hedeflerimiz ve taahhütlerimiz ile Action Coalition gibi küresel ölçekte bir inisiyatifte yer almak ve çözümün parçası olmak için hep birlikte çalışmak oldukça heyecan verici. Arçelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını paydaşlar arasında yaygınlaştırmak, farkındalığı artırmak, kadın istihdamını artırmak ve onları kariyerleri boyunca desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.
"Teknoloji ve inovasyon alanındaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edeceğiz"
Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ise Aygaz olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunacak taahhütlerle daha da yukarıya taşıyacaklarını belirtti.
Tezel, "60 yıldır toplumun her kesimine hizmet götüren bir marka olarak, nesiller boyu eşitlik yaklaşımıyla teknoloji ve inovasyon alanındaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edeceğiz. Aygaz olarak böylesine önemli bir konuda dönüşüme liderlik eden şirketlerden biri olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Başarılarına şahit olduğumuz her kız çocuğu ve kadın, daha fazlasını gerçekleştirmek konusundaki kararlılığımızın ve başarımızın bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.
"Toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen bir şirketiz"
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan olarak uzun yıllardır eşitlik yolunda dirayetli bir şekilde ilerlediklerini aktararak, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün gücünü arkalarına alarak tedarikçileri ve bayileri ile birlikte sektörde teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını artırmak için çalışacaklarını kaydetti.
Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, şirket olarak cinsiyet eşitliğini benimsediklerini belirterek, 'Teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen, bu alanlarda istihdam edilen kadın sayısını artırarak toplumsal gelişimi destekleyen, sektöründe öncü bir şirketiz. Çalışanlarının yarısını kadınların oluşturduğu şirketimizde çeşitliliğin her açıdan zenginlik getirdiğini, farklı bakış açılarının alınan kararların kalitesini artırdığını ve iş sonuçlarına olumlu yansıdığını somut olarak yaşayarak gözlemliyoruz.' ifadelerini kullandı.
sektör ve etki alanlarını geleceğe hazır hale getirmek adına dönüşümlere öncülük etmeyi amaçladıklarını
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner de TürkTraktör olarak faaliyet gösterdikleri sektör ve etki alanlarını geleceğe hazır hale getirmek adına dönüşümlere öncülük etmeyi amaçladıklarını, bu anlayışla önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirecekleri projeler ve kuracakları iş birlikleri ile staj-istihdam fırsatları ve gelişim programları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesi yolunda kararlı biçimde çalışmayı taahhüt ettiklerini bildirdi.
'İmam' kılıflı sapkın ajanın sponsorluğunu üstlenmişlerdi
Laikçi propagandası yaparken Müslümanlara yönelik tavrıyla bilinen Koç Holding, ne hikmetse sözde imam özde sapkın bir ajan olan Mohamed Zahed isimli projeye, Garanti BBVA Bankası ile birlikte sponsor olmuştu.
Başörtülüleri şirketlerinden kovuyorlar
Öte yandan toplumsal cinsiyet eşitliği bahanesiyle "kadını güçlendirme" propagandası yapan Koç Holding, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığıyla biliniyor.
Başörtülü çalışanları bünyesine almayan Koç Holding, çalışanları arasından başörtüsüne girenleri ise işten çıkarıyor.
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