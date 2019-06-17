İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, kızı Hilal Sena Öksüz’ün bu okuldan birincilikle mezun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Gönüller deryasıdır”

Törene hem imam hatiplilere hizmet eden bir vakfın başkanı hem de öğrenci velisi olarak katıldığını belirten Öksüz, şöyle devam etti: “Ömrünü imam hatipliler yolunda hizmete adayan bir kardeşiniz olarak, takdir edersiniz ki kendi evladımın da imam hatiplilik sevdasında bayraktar bir noktada olmasından onur duyuyorum. İmam hatiplilik sadece bir okulun diplomasını almak, bir okulun mezunu olmak asla değildir. Biz imam hatiplerimizde kıymetli hocalarımızdan hem bu dünyayı imar etmeyi hem de ahiretimizi imar ve ihya etmeyi öğrendik. Şimdi çocuklarımıza da hem bu dünyayı hem ahiretimizi imar ve ihya etmeyi öğretmeye devam ediyoruz. İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret olan, sadece sınıflara hapsolan bir eğitim modeli de değildir. İmam hatiplilik aynı zamanda aşkımızın, gönlümüzün coşkunluğudur. Sadece sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır ve o gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur.”

İHL diplomamız bizim için beyaz bir elbisedir

Hilal Sena Öksüz de imam hatip mezunu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İmam hatip lisesini bitirirken önemli bir misyon yüklendiklerini ifade eden Öksüz, “Bundan sonraki hayatımızda imam hatip lisesi diplomamız bizim için beyaz bir elbisedir. Bu elbiseye en ufak leke sürdürmemek, burada öğrendiklerimizi hayatımızın tüm alanlarında sadece uygulamak değil aynı zamanda yaymak zorundayız” diye konuştu.