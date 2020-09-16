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Gündem İmam hatiplilerle ilgili skandal sözler söylemişti! RTÜK'ten Erol Mütercimler kararı
Gündem

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözler söylemişti! RTÜK'ten Erol Mütercimler kararı

Radyo televizyon Üst Kurulu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili skandal sözlerini yayınlayan Haber Global kanalına 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:56:00 - 2020-09-16 17:01:19

Radyo televizyon Üst Kurulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilerle ilgili skandal sözler sarf eden Erol Mütercimler kararını verdi.

RTÜK, Mütercimler'in imam hatiplilere ilişkin söylediği 'Tacizci', 'Sapık' gibi iftiraların 6112 sayılı kanuna aykırı olduğunu belirtti. Program sunucusunun da bu skandal sözlere müdahale etmediğini belirten RTÜK kanala ceza yaptırımı uyguladı.

Program durdurma ve para cezası

RTÜK tarafından söz konusu haber kanalına, 'Yayın hizmetleri; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünü ihlalden 3 kez program durdurma ve bunun yanı sıra üst sınırdan para cezası uygulama kararı verdi.

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