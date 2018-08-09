THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

İmam Hatiplilere “militan” diyenler cevabını aldı!

İmam Hatiplilere “militan” denilerek hakaret edilen TV programındaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV’ye RTÜK tarafından en üst orandan idari para cezası uygulandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:37
İmam Hatiplilere “militan” diyenler cevabını aldı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere “militan”, “Atatürk düşmanı” gibi hakaretlerin sarf edildiği “18 Dakika” adlı programdaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV'ye en üst orandan idari para cezası uyguladı. 

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere hakaretlerin sarf edildiği bir yayın ile çeşitli TV kanallarında sağlık beyanıyla ürün satışı, izleyiciyi yanıltıcı reklam yapılmasına yönelik yayınlar ele alındı. 

Bu kapsamda, Tele 1 TV'de yayımlanan "18 Dakika" adlı programda, yorumcuların imam hatip öğrencileri için “militan” ve “Atatürk düşmanı” gibi yorumları bulunduğunu tespit eden Üst Kurul, söz konusu ifadeler nedeniyle kanala en üst orandan idari para cezası uyguladı. 

Ceza, radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetlerini düzenleyen 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesindeki “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünün ihlali sebebiyle verildi. 

CEZAYI YERİNE GETİRMEYEN KANALA LİSANS İPTALİ 

RTÜK ayrıca sağlık beyanıyla ürün satışı yaptığı için daha önce uygulanan "program durdurma" cezasını yerine getirmeyen Kanal T isimli kanalın yayın lisansını iptal etti. Aynı televizyon "Junkyard Dog" isimli filmde yer alan yoğun şiddet sahneleri sebebiyle de tavandan idari para cezasına çarptırıldı. 

Kanal S'ye ise sağlık beyanıyla ürün satışı yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

1 An TV ise fal ve astroloji programlarında izleyicileri fal ve batıl inançlar yoluyla istismar ettiği gerekçesiyle en yüksek orandan idari para cezası aldı.

SAHTE CEP TELEFONU REKLAMI YAPMIŞLAR 

Mega Müzik isimli yayın kuruluşu da yayınladığı sahte cep telefonu reklamları nedeniyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanala izleyiciyi yanıltan reklamlarından dolayı üst sınırdan idari para cezası kesildi. 

Üst Kurul, yayınlarında 24 saat boyuncu akan yazılarla duyuru yayınlayan MGC TV'ye reklam süresini ihlal ettiği, Teve 2'ye "2. Sayfa" isimli programda magazin kastını aşan, özel hayata müdahale anlamı taşıyan ifadelere yer verdiği için idari para cezası uyguladı.  

Öte yandan FOX TV, "4N 1K İlk Aşk" adlı dizide yapılan ürün yerleştirme uygulamasında, ürüne aşırı vurgu yapılması sebebiyle idari para cezası alırken, reklam süresini aştığı için daha önce defalarca idari para cezası uygulanan Doğu TV'ye aynı ihlale devam etmesi sebebiyle 10 gün yayın durdurma müeyyidesi uygulandı. 

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:37
  1. İmam Hatip
  2. militan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğini süs havuzunda boğarken yakalandı!
    1. Bebeğini süs havuzunda boğarken..
    2. Tam 2 trilyon dolar! Türkiye'den 41..
    3. Van'dan uyuşturucuyla uçağa binmek..
    4. Yunan Bakan'dan skandal suçlama:..
    5. İsveç polisi oyuncak silahtan bile..
    6. Otel sahibinden küstah müşteriye tokat..
    7. Erzurum’da çobanlık yapan lise..
    8. Düğün davetiyelerindeki fotoğrafı..
    9. CHP'li isim: Vallahi kardeş,..
    10. Darbenin 2 numaralı ismi o otelde..
    11. Diktatör Esed, İdlib halkını tehdit..
    12. ABD’nin kirli planı: Türkiye’de dolar...
    13. Hayri İnönü'nün koruması gözaltına..
    14. İmam Hatiplilere “militan” diyenler..
    15. İstanbul 3. havalimanının ismi ne..
    16. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
    17. Çıkan yangında oğlu içeride mahsur..
    18. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    19. Antik Yunan dönemine ait yüzük bulundu
    20. 'Fenerbahçe maçına odaklandık'
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları