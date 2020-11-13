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Gündem İmam hatiplilere "cinsi sapık" diyen Erol Mütercimler bakın nasıl kıvırdı!
Gündem

İmam hatiplilere "cinsi sapık" diyen Erol Mütercimler bakın nasıl kıvırdı!

İmam hatiplilere, "Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" gibi rezil ifadelerle saldıran yazar Erol Mütercimler, mahkemede, "Hakaret etmek istememiştim" diyerek kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:47:00 -
İmam hatiplilere "cinsi sapık" diyen Erol Mütercimler bakın nasıl kıvırdı!

Erol Mütercimler isimli yazar, imam hatiplilere yönelik skandal ifadeleri nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Mütercimler, ifadesini verdikten sonra beraatini talep etti.

Erol Mütercimler, ifadesinde şunları söyledi:

"Sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. Benim hocalıkta 42 yılım bitti. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Öğretim üyeliğim ve programcılığım bölümünde zaman zaman imam hatiplerle ilgili tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Bütün konuşmalarımda o okulların yapısı, müfredatı, ders kitapları, öğretmenlerin niteliği ve okulların sayısı konusunda devamlı eleştiride bulundum. Nasıl iyileştirileceği konusunda bir öğretmen olarak daima düşüncelerimi paylaştım. Ancak bu konuşmalarımda, ne bu okulları ne de bu öğrencileri aşağılamadım. Hakaret etmedim. Bu okulların hiçbir zmana gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim. Kesinlikle kastım yoktur. Bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum. Suç işlemediğimi düşünmüyorum."

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatip Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in katılma taleplerini kabul etti. Diğer katılma talepleri ise reddedildi. Program CD'sinin bilirkişiye verilerek rapor istenmesine karar veren mahkeme, sanığın ekonomik durumunun araştırılması ve ceza ehliyeti aldırılması şeklindeki talebini de reddetti. Duruşma ertelendi.

Ne olmuştu?

Haber Global televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Erol Mütercimler, haddini aşarak, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" demişti.

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