İmam Hatiplilerden Türkiye birinciliği

HÜSNÜ ERDEM İSTANBUL

Milli ve manevi değerlerle donatılan nesillerin yetiştiği İmam Hatip Lisesi öğrencileri her alanda varlığını gösteriyor. Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gençlik ve Spor ile Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Okul Sporları Para Yüzme Gençler A ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Yarışmalarında büyük bir başarı sergiledi. Okulun 9. sınıf öğrencisi Dinçer Kocabaş, Gençler Serbest Yüzme Erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olurken; 7 sınıf öğrencisi Elif Duru Benli ise Yıldızlar Serbest Yüzme Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

AZİMLERİYLE ÖRNEK OLDULAR

Azimleriyle dikkat çeken öğrenciler, başarılarıyla hem okulun hem de Şanlıurfa’nın gururu oldu, sporun engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdiler. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize ve her zaman yanlarında olan ailelerimize teşekkür ediyoruz” denildi.