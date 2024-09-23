İmam hatipliler için skandal sözler! Yakışmadı sana Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan verdiği bir röportajda AK Parti’nin yıllarca imam hatipliler için verdiği mücadeleyi gözardı ederek skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ’NİN MÜCADELESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

28 Şubat döneminde vesayetçilerin hedefi olan ve 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasıyla ortaokul kısmı kapatılırken katsayı zulmüyle de imam hatiplilerin üniversite hayallerine set çekilirken AK Parti verdiği mücadeleyle, 2011 yılında katsayı uygulamasını kaldırarak bir sene sonra da 4+4+4 sistemiyle ortaokul kısımlarını açarak imam hatiplerin fetret devrini sonlandırdı. Her fırsatta ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış’ dediğini savunan Erbakan, AK Parti’nin bu mücadelesini ise görmezden geldi.

Erbakan’ın tepki çeken ifadeleri şöyle:

“Bugün maalesef iktidarın uygulamaları bizim dindar olmayan iktidarlar döneminde eleştirdiğimiz uygulamaların aynısı. Burada bir çarpıklık var. Bu görüntüyü gören genç insanlar İmam Hatip'te okuduğu halde deist olmaya karar veriyor, ateist olabiliyor. Veya başı örtülüyse başını açıyor. Şekilden ibaret bir anlayışla maalesef toplumun önüne çıkılmış, iktidar olunmuş. Ama asıl değerlerimiz, asıl savunduğumuz ilkeler uygulanmıyor, hayata geçirilmiyor. Dolayısıyla da maalesef gençler üzerinde ciddi olumsuz bir etkisi oluyor bu durumun”