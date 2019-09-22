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İmam Hatipli öğrenciler yangın önleyen ağaç yaptı!

İmam hatipli öğrenciler, "İnsan Yararına Teknolojiler" alanında çevre kategorisinde geliştirdikleri "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesiyle TEKNOFEST İstanbul'da, büyük ilgi gördü.

22 Eylül 2019 Pazar 20:56
İmam Hatipli öğrenciler yangın önleyen ağaç yaptı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), teknolojiyle ilgilenen birçok genç girişimcinin yenilikçi projelerine ev sahipliği yaptı.

Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören Nevra Nur Souksu, Aysu Şakar ve Esma Nur Türk'ün de içerisinde yer aldığı 16 öğrenciden oluşan Harezmi Takımı, orman yangınlarını önlemek ve erken müdahale sağlamak amacıyla "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesini tasarladı.

Genç mucitler proje kapsamında, ısıya dayanıklı olarak tasarladıkları yapay ağaçtaki sensörler ile olası bir yangında gaz ve alevi algılayarak, ağacın deposunda biriken yağmur suyunun dalgıç pompası aracılığıyla püskürtülmesini ve yangının söndürülmesini sağlıyor.

Öğrencilerin "itfaiye araç" olarak adlandırdıkları yapay ağaca yerleştirilen GSM-GPRS modülüyle geliştirilen yangın ihbar sistemi sayesinde de yetkililere kısa mesaj ve arama yoluyla yangının çıktığı bilgisi anında ulaştırılıyor.

Orman yangınlarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek amacıyla tasarlanan projenin, tüm ülkelerdeki yangına elverişli ormanlık alanlarda kullanılmasını hedefleniyor.

"Yangına ilk müdahaleyi yapıyoruz"

Öğrencilerden Nevra Nur Souksu, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında çevreye yönelik sorunları araştırdıklarını ve orman yangınlarını önlemek amacıyla bu projeyi geliştirme fikrinin doğduğunu anlattı.

Ormanlık alanlarda çeşitli çalışmalar ve yerinde gözlem yaptıklarını dile getiren Souksu, "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu projeyi tasarlamalarında son dönemde sıklıkla meydana gelen orman yangınlarının büyük etkisinin olduğuna işaret eden Souksu, şöyle konuştu:

"Amacımız orman yangınlarının verdiği zararı minimum seviyeye indirmek. Projemizde alev ve gaz sensörleri kullandık. Sensörlerimiz herhangi bir yangını algıladığında etrafında bulunan kanallar yardımıyla basınçlı bir şekilde su püskürterek yangının yayılmasını önlüyor. Yani yangına ilk müdahaleyi yapıyoruz diyebiliriz."

 

GSM modülüyle yangın anında ihbar ediliyor

Yangının yetkililere bildirilmesi için projeye GSM modülüyle geliştirdikleri yangın ihbar sistemini de eklediklerini belirten Souksu, "Bu sistem sayesinde yazdığımız kodlara ya da telefon numarasına, arama veya SMS yoluyla bilgi gönderiliyor. Yetkili servislere kısa sürede haber vererek alana gelip erken müdahale etmelerini sağlıyor. Böylece yangına ikinci müdahale yapılmış oluyor. Yangın çevreye çok fazla zarar vermeden söndürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Souksu, projenin uygulanması için yapay ağacın yerleştirileceği yerlerin ağaçların sıklıklarına, coğrafi konuma ve iklim şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Projenin gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Souksu, "Projemizin ilgi görmesinden mutluyum. Bu şekilde festivallerde bizim önümüzün açıldığını düşünüyorum. Yani gençlerin teknolojik üretimlere bu şekilde katılması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 20:56
  1. İstanbul
  2. Yangın Önler Yapay Ağaç
  3. "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesi
  4. Harezmi Eğitim Modeli
  5. itfaiye araç
  6. Nevra Nur Souksu
  7. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  8. Aysu Şakar
  9. Esma Nur Türk
  10. TEKNOFEST
  11. yapay ağaç
  12. Orman yangınları

YORUM YAZ

  • AliAli7 dk önce
    Gayret iyi de dalgicin enerjisi nerden gelecek. ,6 kw lik bir enerjiyi vermek olsa bile masrafli. N. Hocanin karla ekmek yemegi keşfetmesi gibi.
  • Feriha Feriha 11 dk önce
    Helal olsun
  • HadraHadra25 dk önce
    İmam Hatipler ve Camileri bir CHP ve Zihniyeti bir türlü kabul etmemektedir. Bari dürüst olupta bir vasiyetlerini yazsalar bel birleride uyanmış olacaktır. Vasiyetlerini Hayatta iken KabullenmedikleriDİN i bari ölümlerinde de istemesinler ve de İslamın Mezarlığını kirletmeseler hiç olmaz sa bu konuda insan olsunlar
  • Zeytin Zeytin 37 dk önce
    Aman ne icat..dünya kıskançlıktan çatlar artık.
  • KamilKamil43 dk önce
    Ne işe yaradığını anlamak zor değil.Geliştirilmiş ve çok da mantıklı düşünülmüş bir yangın önleme sistemi.
  • Tata TongaTata Tonga44 dk önce
     2 liraya imal edilecek düzeneği yapay görünümlü ağaç için 10 liraya çıkarma projesi...lüks ve şatafatta bir numaralar
  • özkanözkan45 dk önce
    DEMEKKİ NİHAYET KEMALİST ZİHNİYETİNDE SAYESİNDE BİLİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLADINIZ ARTIK EEE ! BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK :))
  • TarafsızTarafsız47 dk önce
    Isıya ve dumana duyarlı yangın alarm sensörü. Bu cihaz en az 50 senedir var.
  • AbdullahAbdullah56 dk önce
    Ne işe yaradığını anlayan beri gelsin. Ağaç şeklinde yangın söndürücü mü? Ne?

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