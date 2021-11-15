İmam Hatipli Başhekime atılan iftira çürütüldü

Türkiye’nin önemli bilim adamlarından olan ve İmam Hatip kökenli olması sebebiyle karanlık mahfiller tarafından yıpratılmaya çalışılan Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın’a yönelik gerçekleştirilen karalama kampanyası çöktü. Kocaeli’de yayın yapan bir yerel gazetede zorlama iddialarla Doç. Dr. Şaşkın’ın hedef alınması sonrası bir basın açıklaması yayınlayan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaları somut veriler ışığında çürüttü. Şaşkın’a ve hastane yönetimine yönelik bir soruşturmanın olmadığı vurgulanan açıklamada, SGK’nın rutin incelemelerinin, soruşturma olarak lanse edilmesini etik dışı olduğu kaydedildi.

İftirayı İl Sağlık Müdürlüğü çökertti

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlgili yazılarda ‘SGK soruşturması’ başlığı altında yazılmış olan konunun ‘inceleme’ olduğunun ve bu incelemenin perkutan girişimlerin yapılmakta olduğu hastaneleri kapsadığının bilinmesi gerekmektedir. İlgili inceleme heyeti bu konuda bilgilerimize başvurmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne ve Hastane Yönetimi’ne karşı açılmış olan bir ‘soruşturma’ yoktur” ifadelerine yer verildi. Doç. Dr. Şaşkın’ın bilinçli olarak yıpratılmaya çalışıldığının vurgulandığı açıklama şöyle devam ediyor: “Hastanemizde perkutan girişim yolu ile trombektomi, tromboliz ve stent işlemleri başarıyla uygulanmaktadır. Hastanemizde diğer kliniklerde olduğu gibi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde kullanılan tıbbi sarf malzemeleri, hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılan talepler değerlendirilerek, bağlı bulunduğumuz, Bakanlığımız tarafından belirlenmiş olan Satınalma Usul ve Esaslarına uygun olarak ihale edilmektedir. Alınan malzemeler en uygun fiyat ve şartname uygunluğu göz önünde bulundurularak yapılır.”

Her şey yasal ve prosedüre uygun

İncelemenin rutin, işlemlerin yasaya göre yapıldığı belirtilen açıklamada, “Kullanılan tüm tıbbi sarf malzemeleri, hastane otomasyon sistemine ve hasta dosyasına kaydedilerek arşivlenir. Kayıt altına alınan tüm hizmetler dönem sonunda SGK’ya fatura edilir. SGK da kendi kurmuş olduğu komisyonlarda bu faturaları inceleyerek kurumumuza ödeme yapar. Şu ana kadar yapılan tüm işlemlerde, öncelikli olan birincil hedef hastalığın tedavisi olup, bunun kurumun zarara uğramasına sebep olmadan sağlanarak bu zamana kadar mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurarak, zaman mefhumu gözetmeden ve tüm hastalarımıza ayrım yapmaksızın sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz” denildi.