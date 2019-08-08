İmam Hatiplerin YKS başarısı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarında, Anadolu İmam Hatip Liseleri büyük başarıya imza attı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam hatip liselerinden mezun 243 bin 380 aday YKS’ye başvurdu. Öğrencilerden 36 bin 256’sı lisans, 30 bin 821’i ön lisans, 20 bin 573’ü açık öğretim fakültesi olmak üzere yüzde 36 oranla toplam 87 bin 650 öğrenci üniversitelere yerleşti.

İmam Hatip farkı

Türkiye genelinde 2 milyon 528 bin 31 aday YKS’ye başvurdu. 409 bin 587 lisans, 343 bin 874 ön lisans, 150 bin 715 açık öğretim fakültesi olmak üzere toplamda yüzde 35,76 oranla 904 bin 176 öğrenci üniversitelere yerleşti.

Anadolu İmam Hatip öğrencileri İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakülteleri, Havacılık ve Uzay fakülteleri, İletişim Fakülteleri gibi ilgi duydukları ve yeteneklerine uygun gördükleri seçkin üniversitelerin en çok tercih edilen fakültelerine yerleştiler.