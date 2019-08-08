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İmam Hatiplerin YKS başarısı

ÖSYM’nin açıkladığı YKS tercih sonuçlarında Anadolu İHL’lerin başarısı dikkat çekti. YKS’ye başvuran 243 bin 380 İHL’linin yüzde 36’sı üniversitelere yerleşme başarısı gösterdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
İmam Hatiplerin YKS başarısı

 Haber Merkezi 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarında, Anadolu İmam Hatip Liseleri büyük başarıya imza attı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam hatip liselerinden mezun 243 bin 380 aday YKS’ye başvurdu. Öğrencilerden 36 bin 256’sı lisans, 30 bin 821’i ön lisans, 20 bin 573’ü açık öğretim fakültesi olmak üzere yüzde 36 oranla toplam 87 bin 650 öğrenci üniversitelere yerleşti.

İmam Hatip farkı

Türkiye genelinde 2 milyon 528 bin 31 aday YKS’ye başvurdu. 409 bin 587 lisans, 343 bin 874 ön lisans, 150 bin 715 açık öğretim fakültesi olmak üzere toplamda yüzde 35,76 oranla 904 bin 176 öğrenci üniversitelere yerleşti.

Anadolu İmam Hatip öğrencileri İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakülteleri, Havacılık ve  Uzay fakülteleri, İletişim Fakülteleri gibi ilgi duydukları ve yeteneklerine uygun gördükleri seçkin üniversitelerin en çok tercih edilen fakültelerine yerleştiler.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
  2. Anadolu İmam Hatip Liseleri
  3. YKS
  4. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat33 dk önce
    İslamda ulaşılmaya çalışılan kadın saliha kadındır olmalıdır Saliha kadın Allaha ve kocasına itaatkar Allahın erkeğe yardımının misali Allahın kadın için seçtiği fıtrat üzere yaşayan tesettürlü namaz kılan çocuk yetiştiren kocasına örtü olan Allahtan ve ateşten sakınan Allahın kadın için özel ve imtihan hikmeti olan hükümlerine boyun eğmiş çok eşliliğe, şahitlikteki erkekten farklı durumuna, mirastaki yarım hakkına rıza göstermiş, erkeğin Allahın üstün kılmasıyla kendi üzerinde terbiyeci olduğuna erkeğin ev için helal kazanmak ve harcamakla yükümlü olduğuna ve bunun gibi erkek ile eşit olmadığına inanmıştır. Bunlar ve hatırlayamadığım diğer konular Allahın kuranda bildirdiği mutlak itaat edilmesi boyun eğilmesi gereken zorunlu hükümleridir Bunların içinde kızların bu derece okuması özellikle batıl konular ile ilgilenmesi evlilik yerine ve çocuk yetiştirme yerine doğru değildir Allahın biçtiği fıtrata aykırıdır 18 yaş sınırı haddi aşmaktır Çok eşliliği iptal etmek küfürdür KAFİRLER. Kızlar çok gerekli olabilecek kadın hastalıkları ebe gibi konularda öğretmenleride kadın eğitim yerleri ayrı olmak gibi durumlarda eğitim görebilirler Ama kariyer ile saliha hanım olunamaz. Kadınların çalışması Allahın eve rızık götürmek ve harcamakla görevli olan erkeklerin rızkını engellemekte Allahın insan hayatına verdiği fıtratı bozmaktadır. ve Kafirlerin oluşturdukları kulvarlar asla müslümanların başarı ölçütü kabul edilmemelidir İnananlar bilmelidirki esas ölçü takvadır Ahirette bu durum ortaya çıkacak işi dünya için yarışmak olanlara cennet için çalışsaydınız ya denecektir Onlar o çıok değerli vakitlerini Allahı hoşnut etmek için değil batıllara dalarak isyan içinde fıtratının bozguncusu olarak geçirmişlerdir Büyük günahlardan kaçınmayan cennete giremez Bu ülkede küfre tabi laiklik(yüzçevirişe) birfiil demokrasi adı altında katılarak yaşamak küfre sebep haramdır Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir İşi ise Allahın hükümlerini getirmek olmayan büyük bir ziyandadır O bu sistem için çalışmakta bu sistemin hayat bulmasına katkıda bulunmakta yada yalnızca faydalanmaktadır Bu büyük günah gerçek şeref namus ve izzettir 2 bacak arası ise bunlardan bir şubedir Başörtüsü ve kız erkek eğitim zorunlu eğitimde haktır :Zorunlu eğitim ise farz kılınan Kimsenin isyanı batılı imansızlığı sapıklığı Allahın kullarına farz kılmaya hakkı yoktur Bunlar Allaha resulüne ve dine savaş açmış Allahın doğru yolunun bozguncularıdır Onlar şeytanlaşmışlar ve insanları baskı ile Allahın yolundan alıkoymaktadırlar
  • hatiphatip56 dk önce
    siyonist zekalı neyin başarısı ,hem kendi ortalaması hemde Türkiye ortalaması 10 puan düşmüş enbesil,gazetecilik değil pazarcılık yap daha iyi.CHP döneminde başarısı daha yüksekti.

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