  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harris ve Trump arasındaki yarış kızışıyor

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi

Provokatör Ümit Özdağ ortalığı birbirine kattı: Dilan Polat'ın hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu

Ekrem ortalığı karıştırmak için devreye girdi! Bu sefer 'Teğmenleri' kullandı

Anlaşmaya varıldı! ABD askerleri katliam yaptıkları ülkeden çekilecek

Bursa’nın ünlü mobilya markası iflas etti!

Daha maç oynanmadan gerginlik artıyor! Şenol Güneş kavgası: Görenler şaştı kaldı bu işe

Miçotakis duyurdu: 'Altın vize' ile Yunanistan sınır kapıları açıldı! Ortaya çıkan tüm bilgiler!

Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit
Gündem İmam Hatipleri hedef alan İlber Ortaylı’ya okkalı cevap! ‘Cuma namazına gelseydin görürdün’
Gündem

İmam Hatipleri hedef alan İlber Ortaylı’ya okkalı cevap! ‘Cuma namazına gelseydin görürdün’

Yeniakit Publisher
2024-09-09 01:35:00 -
İmam Hatipleri hedef alan İlber Ortaylı’ya okkalı cevap! ‘Cuma namazına gelseydin görürdün’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İmam Hatip Liselerini hedef alan İlber Ortaylı’ya cevap verdi. Yılmaz, İmam hatipte yabancı dil öğretilemediğini söyleyen Ortaylı’ya çıkışan yılmaz, “Değil İngilizce, 10 dil öğretiyoruz. Allah’tan kork, 10 dil. Eğer haziranda Ayasofya Camii’ne gelip orada cuma namazı kılsaydın dört dilde, Japonca, İngilizce, Arapça ve Türkçe hutbeyi dinleyerek nasıl öğretildiğini görürdün.” dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki ÖNDER 21’inci İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan Yılmaz, imam hatip liselerinde istenilen seviyede Arapça öğretilmediği söylemlerini doğru bulmadığını belirtti.

“10 DİL ÖĞRETİYORUZ, ALLAH’TAN KORK”
Yılmaz, köşe yazısında İmam Hatip Liselerinde arapça bile öğretilemediğini iddia eden Ortaylı’ya şu yanıtı verdi;
“Defalarca söylemlerinde ‘Efendim bunlar imam hatiplerde Arapçayı bile öğretemediler. Şimdi de Anadolu İmam Hatip Liseleri oluşturmuşlar, İngilizce öğreteceklermiş. İngilizceyi bile öğretemediler’ diye yazıyor. Bugün de bir gazetede yine yazmış, haberlere bakarken gözüme takıldı. Yahu bu hocamız nerede yaşıyor? Değil İngilizce, 10 dil öğretiyoruz. Allah’tan kork, 10 dil.

Eğer haziranda Ayasofya Camii’ne gelip orada cuma namazı kılsaydın dört dilde, Japonca, İngilizce, Arapça ve Türkçe hutbeyi dinleyerek nasıl öğretildiğini görürdün. Şimdi Almanca, Fransızca, Rusça, Çince, Farsça, Japonca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinin öğretildiğini görmeni isteriz. Hatta İspanyolca dilinden mezun olup İspanyol ve İspanyolca bilenlere Türkçe öğretimiyle ilgili henüz üniversite çağındayken eser yazmış gençlerimiz var. Bunları görmesi lazım. İnsanlar, deve kuşu gibi başını kuma sokup gördüklerine değil, inandıkları gibi ve olmasını istedikleri gibi söylüyorlar. Bütün mesele bu.

“GÖZÜNÜZÜ KAPATIRSANIZ GÜNEŞİN DOĞUŞUNU GÖREMEZSİNİZ”
Efendim, ‘Arapça öğretilemiyormuş, İngilizce öğretilemiyormuş, hatta Arapçayı bile okuyamıyorlarmış’ gibi imam hatiplerin başarısını hazmedemeyen insanlar var. Şunu net söylüyorum; hiçbir şey değişmeyecek. Siz ne kadar hakikatleri bu insanların önüne koysanız da şunu söyleyecekler: ‘Burada ilim yok, fen yok, teknoloji yok, dil yok.’

Bunu söyleyenler gidin en yakın imam hatip okulunu ziyaret edin. Aslında nelerin olduğunu göreceksiniz. Gözünüzü kapatırsanız güneşin ışığını göremezsiniz. Önce gözünüzü açmanız lazım.”

“İMAM HATİPLER ALTIN DEVRİNİ YAŞIYOR”
Ayrıca Bakan Yardımcısı Yılmaz, şu anda imam hatip okullarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘altın devrini’ yaşadığını ifade ederek, “2024’te genel orta öğretimin yüzde 35, imam hatip liselerinin yüzde 38. Bu ne demektir? İmam hatip okulları aslında çok ciddi anlamda başarılı öğrenciler yetiştiriyor demektir” dedi.

İlber Ortaylı’nın söz konusu köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Her yere imam hatip okulu açmak cemiyeti toparlamak için geçerli bir yol hiç değildir. Burada eğitim verecek uzman öğretmen bulmak çok zor. İmam hatipte okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu Arapça öğrenmek bir yana, Arap harfli bir metni çözmekten bile uzak kalmış; üstelik bu çocukların birçoğu da gerçekten çok meraklı ve zeki yavrularımız. Çok öğrenci okulun kalabalıklığından ama hiçbir şey öğrenemeden mezun olduğunu söylüyor. Galiba anne babalar okulların eğitim başarısından çok disiplin tarafına önem veriyorlar. Bazı okullar ise Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi başlıklarla kuruluyor; yani hem İngilizce öğretecekler, hem Arapça hem de Türkçe; maaşallah. Henüz görülmedi."

 

İlber Ortaylı'dan dehşete düşüren savaş uyarısı: Hayat olmayacak
İlber Ortaylı'dan dehşete düşüren savaş uyarısı: Hayat olmayacak

Gündem

İlber Ortaylı'dan dehşete düşüren savaş uyarısı: Hayat olmayacak

İlber Ortaylı'dan, skandal ötesi "masonluk" çıkışı! Yok artık daha neler
İlber Ortaylı'dan, skandal ötesi "masonluk" çıkışı! Yok artık daha neler

Medya

İlber Ortaylı'dan, skandal ötesi "masonluk" çıkışı! Yok artık daha neler

İlber Ortaylı resmen çıldırtmıştı! Hem de bir "İmam Hatipli"nin yönettiği ve AK Parti hükümetine yakın olduğu söylenen bir gazetede bunları yazdı
İlber Ortaylı resmen çıldırtmıştı! Hem de bir "İmam Hatipli"nin yönettiği ve AK Parti hükümetine yakın olduğu söylenen bir gazetede bunları yazdı

Medya

İlber Ortaylı resmen çıldırtmıştı! Hem de bir "İmam Hatipli"nin yönettiği ve AK Parti hükümetine yakın olduğu söylenen bir gazetede bunları yazdı

İlber Ortaylı’dan büyük skandal! Yahu hoca mısın matrak mı geçiyorsun?
İlber Ortaylı’dan büyük skandal! Yahu hoca mısın matrak mı geçiyorsun?

Medya

İlber Ortaylı’dan büyük skandal! Yahu hoca mısın matrak mı geçiyorsun?

Erhan Afyoncu'dan İlber Ortaylı'ya okkalı şamar: Ellerinden gelse Hazreti Âdem’i bile mason yapacaklar
Erhan Afyoncu'dan İlber Ortaylı'ya okkalı şamar: Ellerinden gelse Hazreti Âdem’i bile mason yapacaklar

Medya

Erhan Afyoncu'dan İlber Ortaylı'ya okkalı şamar: Ellerinden gelse Hazreti Âdem’i bile mason yapacaklar

İlber Ortaylı'dan skandal sözler! Mülteciler hakkında şoke eden açıklamalar yaptı
İlber Ortaylı'dan skandal sözler! Mülteciler hakkında şoke eden açıklamalar yaptı

Medya

İlber Ortaylı'dan skandal sözler! Mülteciler hakkında şoke eden açıklamalar yaptı

İlber Ortaylı sahneye çıkacakken fenalaştı
İlber Ortaylı sahneye çıkacakken fenalaştı

Gündem

İlber Ortaylı sahneye çıkacakken fenalaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23